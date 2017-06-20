Власти Новошахтинска не помогут умирающим животным из заброшенного зоопарка

Posted 20 июня 2017,, 11:30
Published 20 июня 2017,, 11:30
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Тревогу в соцсетях забили жители Новошахтинска, люди переживают за брошенных на произвол судьбы животных из частного зоопарка. Как пишут местные жители, зоопарк на Харьковском шоссе закрылся еще в прошлом году, а в мае сообщалось о том, что животных расформируют по другим учреждениям. Однако, на деле, рассказывают очевидцы, ручная ворона, бурый медведь, олени, козел, еноты находятся в полуразрушенных клетках, грязные и голодные. Животных кормят неравнодушные жители.
«За зоопарк несет ответственность хозяин учреждения Николай Гресь. Администрация тут не при чем, мы ничем не можем помочь животным», - отметил представитель администрации Новошахтинска.
Напомним, в конце апреля в зоопарке Ростова-на-Дону умерла от болезни самка кенгуру. Также из-за грозы в зоопарке Ростова умер белый кенгуру.