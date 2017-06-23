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Бренд "Сделано на Дону" раскручен недостаточно – губернатор

23 июня 2017, 11:29
Продукция под торговым брендом "Сделано на Дону" заявила о себе недостаточно, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Динамика должна быть совершенно другой. Очевидно, что в магазинах Ростовской области продукция агропромышленного комплекса и иные региональные товары должны выставляться шире, а бренд "Сделано на Дону" должен убеждать людей в том, что продукция – качественная", – рассказал он.

По словам губернатора, продукция под данным брендом выпускается гарантированно питательной, полезной и безопасной. "Признаю, что есть необходимость добавлять обороты, стимулировать производителей выходить на этот бренд. Стимулы должны быть сформированы", – заключил он.

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#Новости#Алия Шарафутдинова#Экономика#Опросы
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