Бренд "Сделано на Дону" раскручен недостаточно – губернатор

"Динамика должна быть совершенно другой. Очевидно, что в магазинах Ростовской области продукция агропромышленного комплекса и иные региональные товары должны выставляться шире, а бренд "Сделано на Дону" должен убеждать людей в том, что продукция – качественная", – рассказал он.