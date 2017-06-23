Бренд "Сделано на Дону" раскручен недостаточно – губернатор

"Динамика должна быть совершенно другой. Очевидно, что в магазинах Ростовской области продукция агропромышленного комплекса и иные региональные товары должны выставляться шире, а бренд "Сделано на Дону" должен убеждать людей в том, что продукция – качественная", – рассказал он.
По словам губернатора, продукция под данным брендом выпускается гарантированно питательной, полезной и безопасной. "Признаю, что есть необходимость добавлять обороты, стимулировать производителей выходить на этот бренд. Стимулы должны быть сформированы", – заключил он.