Децл потребовал от Басты 4 млн руб за оскорбления в Сети

По данным СМИ, Децл имеет претензии к Басте не только за фотоколлаж, но и за опросы, проводимые последним среди подписчиков соцсети. В частности, Толмацкий назвал оскорбляющими его достоинство посты с голосованием "Верите ли Вы, что Децл гермафродит".