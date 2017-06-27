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Децл потребовал от Басты 4 млн руб за оскорбления в Сети

27 июня 2017, 16:31
Ростовский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, разместил компрометирующие Децла посты в своем Twitter.

Под коллажем из фотографий Кирилла Толмацкого, выступающего под псевдонимом Децл, и мохнатого осла Баста подписал "знатная шерсть".

По данным СМИ, Децл имеет претензии к Басте не только за фотоколлаж, но и за опросы, проводимые последним среди подписчиков соцсети. В частности, Толмацкий назвал оскорбляющими его достоинство посты с голосованием "Верите ли Вы, что Децл гермафродит".

Отмечается, что из-за публичности Вакуленко и большого количества подписчиков его аккаунта спорная информация быстро распространилась по сети, навредив репутации Толмацкого.

Общая сумма иска, поданного Децлом, составила 4 миллиона рублей.

Напомним, Децл в декабре прошлого года уже отсудил у Басты 50 тысяч рублей за "волосатое чмо", коим Вакуленко назвал рэпера в соцсети.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Культура#Опросы
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