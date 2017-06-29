Украинские корни обнаружили у вируса-вымогателя Petya

"Бухгалтерское приложение, широко используемое на территории Украины, оказалось скомпрометированным после атак модифицированного вируса Petya", - сказано в публикации.
Вирус быстро распространился в интернете после того, как несколько пользователей установили вместо профессионального ПО троянизированное обновление M.E.Doc.
Напомним, новая модификация вируса Petya, получившаяся в результате объединения с вирусом Misha, заблокировала большое количество компьютеров в разных странах, требуя выкуп. В России предприятие "ЕВРАЗ-НТМК" в Нижнем Тагиле частично приостановило производство из-за хакерской атаки.
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