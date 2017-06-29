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Украинские корни обнаружили у вируса-вымогателя Petya

29 июня 2017, 14:22
Вирус-вымогатель Petya распространился по странам Европы и Азии через обновление M.E.Doc, эти сведения опубликовали Nation-news.

"Бухгалтерское приложение, широко используемое на территории Украины, оказалось скомпрометированным после атак модифицированного вируса Petya", - сказано в публикации.

Вирус быстро распространился в интернете после того, как несколько пользователей установили вместо профессионального ПО троянизированное обновление M.E.Doc.

Напомним, новая модификация вируса Petya, получившаяся в результате объединения с вирусом Misha, заблокировала большое количество компьютеров в разных странах, требуя выкуп. В России предприятие "ЕВРАЗ-НТМК" в Нижнем Тагиле частично приостановило производство из-за хакерской атаки.

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Вы когда-нибудь становились жертвой вируса-вымогателя?
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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
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