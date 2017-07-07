Нового возбудителя болезни колоса озимой пшеницы нашли ученые из Ростова

"Обильные дожди, выпавшие в период колошения и цветения озимых зерновых вызвали массовое появление на колосьях проявлений, напоминающих фузариоз", - сказано в сообщении.
Подобные проявления имели место и в прошлый урожай, но проведенный анализ не подтвердил наличие фузариоза.
Большое количество поврежденных колосьев в текущем сезоне вызвало беспокойство и у аграриев, и у ученых. Исследования помогли обнаружить виновника заболевания, которым оказался возбудитель не фузариоза, а парши.
Отмечается, что полученные результаты помогут выбрать правильный метод обработки озимых от заболеваний и определять качество зерна.
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