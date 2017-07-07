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Нового возбудителя болезни колоса озимой пшеницы нашли ученые из Ростова

7 июля 2017, 13:05
Неизвестный ранее возбудитель болезни озимых появился на полях Ростовской области из-за нетипичной весны, сообщил региональный референтный центр Россельхознадзора.

"Обильные дожди, выпавшие в период колошения и цветения озимых зерновых вызвали массовое появление на колосьях проявлений, напоминающих фузариоз", - сказано в сообщении.

Подобные проявления имели место и в прошлый урожай, но проведенный анализ не подтвердил наличие фузариоза.

Большое количество поврежденных колосьев в текущем сезоне вызвало беспокойство и у аграриев, и у ученых. Исследования помогли обнаружить виновника заболевания, которым оказался возбудитель не фузариоза, а парши.

Отмечается, что полученные результаты помогут выбрать правильный метод обработки озимых от заболеваний и определять качество зерна.

р3

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