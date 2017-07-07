Правительство Ростовской области опровергло уголовные дела против шахтеров

Ранее главный маркшейдер ОАО "Замчаловский антраци", ГК "Кингкоул" Татьяна Авачева рассказала RostovGazeta о том, что следственные органы пытаются возбудить против нее уголовное дело якобы за сокрытие информации от конкурсных управляющих о выносе сотрудником имущества с территории предприятия. По словам Авачевой, она не только сообщила об этом конкурсным управляющим, но и предоставила видеозаписи, есть свидетели. "Шахтеров пытались подговорить, чтобы они свидетельствовали против меня, но люди сказали, что против меня не пойдут", — отмечает она.