Правительство Ростовской области опровергло уголовные дела против шахтеров

Posted 7 июля 2017, 13:18
Published 7 июля 2017, 13:18
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Ранее главный маркшейдер ОАО "Замчаловский антраци", ГК "Кингкоул" Татьяна Авачева рассказала RostovGazeta о том, что следственные органы пытаются возбудить против нее уголовное дело якобы за сокрытие информации от конкурсных управляющих о выносе сотрудником имущества с территории предприятия. По словам Авачевой, она не только сообщила об этом конкурсным управляющим, но и предоставила видеозаписи, есть свидетели. "Шахтеров пытались подговорить, чтобы они свидетельствовали против меня, но люди сказали, что против меня не пойдут", — отмечает она.
По мнению Авачевой, таким образом в регионе пытаются придушить шахтерский протест.
"Никаких уголовных дел нет. Если бы они были, то я, скорее всего, о них знал бы", – сказал замгубернатора.
Бондарев отметил, что в настоящее время конкурсные управляющие подали заявление в прокуратуру с просьбой оказать содействие в возврате имущества компании, которое во время разорения предприятия было растаскано работниками. Сумма этого имущества не уточняется. По предварительным оценкам, совокупный объем активов предприятия оценивается в 400 миллионов рублей.