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Posted 7 июля 2017, 13:18

Published 7 июля 2017, 13:18

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Правительство Ростовской области опровергло уголовные дела против шахтеров

7 июля 2017, 13:18
Власти Ростовской области не подтвердили информацию о заведении уголовных дел на шахтеров разорившегося ростовского предприятия"Кингкоул", сообщил на пресс-конференции в пятницу замгубернатора региона Сергей Бондарев.

Ранее главный маркшейдер ОАО "Замчаловский антраци", ГК "Кингкоул" Татьяна Авачева рассказала RostovGazeta о том, что следственные органы пытаются возбудить против нее уголовное дело якобы за сокрытие информации от конкурсных управляющих о выносе сотрудником имущества с территории предприятия. По словам Авачевой, она не только сообщила об этом конкурсным управляющим, но и предоставила видеозаписи, есть свидетели. "Шахтеров пытались подговорить, чтобы они свидетельствовали против меня, но люди сказали, что против меня не пойдут", — отмечает она.

По мнению Авачевой, таким образом в регионе пытаются придушить шахтерский протест.

"Никаких уголовных дел нет. Если бы они были, то я, скорее всего, о них знал бы", – сказал замгубернатора.

Бондарев отметил, что в настоящее время конкурсные управляющие подали заявление в прокуратуру с просьбой оказать содействие в возврате имущества компании, которое во время разорения предприятия было растаскано работниками. Сумма этого имущества не уточняется. По предварительным оценкам, совокупный объем активов предприятия оценивается в 400 миллионов рублей.

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