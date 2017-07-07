Власти опровергли долг в 374 млн руб перед шахтерами ГК "Кингкоул"

По словам представителя инициативной группы, перед горняками остается долг в 120 миллионов рублей за задержку в выплате заработной платы, 49 миллионов – за уголь, 20 миллионов – по выходным пособиям, по 15 миллионов – за простой и неоплаченные отпуска, по 5 миллионов – за алименты и причинение морального вреда. Основную часть долга по зарплате в размере около 310 миллионов рублей, которую и обещали закрыть власти, выплатили.