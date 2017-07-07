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Власти опровергли долг в 374 млн руб перед шахтерами ГК "Кингкоул"

7 июля 2017, 13:47
Власти Ростовской области опровергли общую сумму долга в 374 миллиона рублей перед горняками обанкротившегося предприятия ГК "Кингкоул", озвученную инициативной группой шахтеров, сообщил на пресс-конференции в пятницу замгубернатора региона Сергей Бондарев.

По словам представителя инициативной группы, перед горняками остается долг в 120 миллионов рублей за задержку в выплате заработной платы, 49 миллионов – за уголь, 20 миллионов – по выходным пособиям, по 15 миллионов – за простой и неоплаченные отпуска, по 5 миллионов – за алименты и причинение морального вреда. Основную часть долга по зарплате в размере около 310 миллионов рублей, которую и обещали закрыть власти, выплатили.

"Никаких 374 миллионов и в помине нет. Согласно закону о банкротстве, мы можем пользоваться только данными конкурсных управляющих. По их информации, задолженность по компенсационным выплатам составляет порядка 40 миллионов рублей", - говорит он.

По словам Бондарева, никаких обещаний по возмещению компенсационных выплат губернатор не давал.

Нужно ли погашать компенсационные выплаты или достаточно основного долга?
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#Новости#Юлия Ликарчук#Политика#Опросы
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