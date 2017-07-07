Стал известен новый совладелец строящегося в Ростове отеля Hyatt

Пятизвездочный отель Hyatt строят к Чемпионату мира по футболу. Строительным оператором отеля является компания "МКЦ-РосЕвроДевелопмент". Почти половина уставного капитала строительной фирмы принадлежит "Феретти". По данным открытых источников, новым совладельцем "Феретти" стала Анна Агрест 29 мая 2017 года, доля ее владения компанией составляет 67%. О новом партнере Андрей Демишин, которому принадлежат остальные 33% "Феретти", сообщил еще 20 июня, однако имени совладельца не называл. "Для реализации проекта мы привлекли партнера, продав свои доли в "Феретти"", - написал он в сообщении для СМИ.