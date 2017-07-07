rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Стал известен новый совладелец строящегося в Ростове отеля Hyatt

7 июля 2017, 09:11
Новым совладельцем компании "Феретти" стала дочь бизнесмена и депутата Государственной думы пятого созыва Вадима Варшавского Анна Агрест, следует из данных открытых источников.

Пятизвездочный отель Hyatt строят к Чемпионату мира по футболу. Строительным оператором отеля является компания "МКЦ-РосЕвроДевелопмент". Почти половина уставного капитала строительной фирмы принадлежит "Феретти". По данным открытых источников, новым совладельцем "Феретти" стала Анна Агрест 29 мая 2017 года, доля ее владения компанией составляет 67%. О новом партнере Андрей Демишин, которому принадлежат остальные 33% "Феретти", сообщил еще 20 июня, однако имени совладельца не называл. "Для реализации проекта мы привлекли партнера, продав свои доли в "Феретти"", - написал он в сообщении для СМИ.

Ранее "Русский национальный банк" подавал иски к "МКЦ-РосЕвроДевелопмент", чтобы арестовать ее заложенное имущество, следует из документов электронной картотеки дел. По данным открытых источников, жена бизнесмена Елена Варшавская владеет 45% "Русского национального банка". СМИ полагают, что долю строительной фирмы передали в счет погашения основного долга "МКЦ-РосЕвроДевелопмент" перед банком.

Представители Андрея Демишина обещали предоставить комментарий позже.

Вы планируете посетить Hyatt, когда его достроят?
Материалы по теме
Сроки окончания строительства Hyatt в Ростове снова перенеслиВ проекте строительства отеля Hyatt в Ростове появится новый участникИнвесторы ростовского Hyatt хотят взыскать с "Системы" 3,6 млрд руб
#Новости#Экономика#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00