Децл против прессы в суде Ростова из-за оскорбительных видеороликов

Напомним, в декабре прошлого года в Октябрьском районном суде города Ростова-на-Дону рассматривалось дело в отношении Василия Вакуленко за оскорбления чести и достоинства Кирилла Толмацкого. После этого в Сети появилось несколько коротких видеороликов с язвительными замечаниями по поводу данного процесса. В настоящее время в ростовском суде рассматривается еще четыре иска Толмацкого к Вакуленко за новые оскорбления.