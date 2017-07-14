Децл против прессы в суде Ростова из-за оскорбительных видеороликов

"После первого заседания, Василий создал несколько коротких видеороликов для социальных сетей с оскорблениями, мы просто не хотим устраивать для него дополнительный пиар", - сказал Лалаян.
Напомним, в декабре прошлого года в Октябрьском районном суде города Ростова-на-Дону рассматривалось дело в отношении Василия Вакуленко за оскорбления чести и достоинства Кирилла Толмацкого. После этого в Сети появилось несколько коротких видеороликов с язвительными замечаниями по поводу данного процесса. В настоящее время в ростовском суде рассматривается еще четыре иска Толмацкого к Вакуленко за новые оскорбления.
"Мы не возражаем против участия прессы в первом заседании, но далее все должно быть закрыто", - считает Лалаян.