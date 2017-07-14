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Децл против прессы в суде Ростова из-за оскорбительных видеороликов

14 июля 2017, 15:59
Российский исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл) не хочет видеть прессу на судебных заседаниях по иску к рэперу Басте (Василию Вакуленко), чтобы не создавать ему дополнительный пиар, рассказал RostovGazeta адвокат Толмацкого Роман Лалаян.

"После первого заседания, Василий создал несколько коротких видеороликов для социальных сетей с оскорблениями, мы просто не хотим устраивать для него дополнительный пиар", - сказал Лалаян.

Напомним, в декабре прошлого года в Октябрьском районном суде города Ростова-на-Дону рассматривалось дело в отношении Василия Вакуленко за оскорбления чести и достоинства Кирилла Толмацкого. После этого в Сети появилось несколько коротких видеороликов с язвительными замечаниями по поводу данного процесса. В настоящее время в ростовском суде рассматривается еще четыре иска Толмацкого к Вакуленко за новые оскорбления.

"Мы не возражаем против участия прессы в первом заседании, но далее все должно быть закрыто", - считает Лалаян.

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