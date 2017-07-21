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На Станиславского в Ростове археологи нашли 20 древних останков

21 июля 2017, 10:56
На данный момент на древнем кладбище на улице Станиславского в Ростове обнаружено уже 20 останков людей, сообщил RostovGazeta археолог Александр Нечипурук.

В границах проспекта Буденновского и переулка Островского почти месяц ведутся археологические раскопки. Кроме останков людей, специалисты здесь нашли скелет ритуально захороненного коня, различную бытовую утварь и женские украшения.

По словам археологов, на этом месте около двух тысяч лет назад находился некрополь Темерницого городища. "Сейчас мы нашли уже 20 останков. Сколько всего людей было захоронено в этом городище мы не знаем, раскопки продолжаются", - рассказал Нечипурук. Когда будут завершены все работы пока неизвестно.

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