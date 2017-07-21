На Станиславского в Ростове археологи нашли 20 древних останков

По словам археологов, на этом месте около двух тысяч лет назад находился некрополь Темерницого городища. "Сейчас мы нашли уже 20 останков. Сколько всего людей было захоронено в этом городище мы не знаем, раскопки продолжаются", - рассказал Нечипурук. Когда будут завершены все работы пока неизвестно.