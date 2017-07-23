Вылет экстренно севшего в Ростове самолета отложили почти на двое суток

Posted 23 июля 2017, 08:21
Published 23 июля 2017, 08:21
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Напомним, самолет возвращался из Симферополя в Москву, но из-за тумана приземлился в Ростове.
Пассажиры должны были вылететь еще в десять часов вечера в субботу, но рейс дважды отложили. В первый раз в справочной службе компании "Аэропорты регионов" (куда входит ростовский аэропорт) сказали, что рейс перенесли на два часа ночи в воскресенье из-за позднего прилета второго самолета, который должен был доставить пассажиров в Москву. Но самолет так и не вылетел в назначенное время.
В справочной авиакомпании "Якутия", осуществляющей рейс, объяснили, что вылет перенесли в Краснодар, куда уже едут пассажиры на автобусе. Точное время прилета не уточнили.
"Он в Ростове пока еще находится, по нашим данным. И мы ждем его только завтра в 7.50 утра. Он еще вчера приземлился в Ростове и до сих пор не может вылететь", - отметили в справочной службе аэропорта "Внуково".
О переезде пассажиров из аэропорта Ростова в Краснодар в аэропорту "Внуково" ничего не известно. "О причинах переноса рейса авиакомпания данных не предоставляла", - сказал собеседник агентства.