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Posted 23 июля 2017, 08:21

Published 23 июля 2017, 08:21

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Вылет экстренно севшего в Ростове самолета отложили почти на двое суток

23 июля 2017, 08:21
Вылет экстренно приземлившегося самолета в аэропорту города Ростова-на-Дону задержали почти на двое суток, сообщили RostovGazeta в справочной службе аэропорта "Внуково" (куда направляется рейс).

Напомним, самолет возвращался из Симферополя в Москву, но из-за тумана приземлился в Ростове.

Пассажиры должны были вылететь еще в десять часов вечера в субботу, но рейс дважды отложили. В первый раз в справочной службе компании "Аэропорты регионов" (куда входит ростовский аэропорт) сказали, что рейс перенесли на два часа ночи в воскресенье из-за позднего прилета второго самолета, который должен был доставить пассажиров в Москву. Но самолет так и не вылетел в назначенное время.

В справочной авиакомпании "Якутия", осуществляющей рейс, объяснили, что вылет перенесли в Краснодар, куда уже едут пассажиры на автобусе. Точное время прилета не уточнили.

"Он в Ростове пока еще находится, по нашим данным. И мы ждем его только завтра в 7.50 утра. Он еще вчера приземлился в Ростове и до сих пор не может вылететь", - отметили в справочной службе аэропорта "Внуково".

О переезде пассажиров из аэропорта Ростова в Краснодар в аэропорту "Внуково" ничего не известно. "О причинах переноса рейса авиакомпания данных не предоставляла", - сказал собеседник агентства.

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