Вылет экстренно севшего в Ростове самолета отложили почти на двое суток

Пассажиры должны были вылететь еще в десять часов вечера в субботу, но рейс дважды отложили. В первый раз в справочной службе компании "Аэропорты регионов" (куда входит ростовский аэропорт) сказали, что рейс перенесли на два часа ночи в воскресенье из-за позднего прилета второго самолета, который должен был доставить пассажиров в Москву. Но самолет так и не вылетел в назначенное время.