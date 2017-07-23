Экстренно севший в аэропорту Ростова самолет так и не вылетел в Москву

Всех пассажиров расселили в отель, а вылет запланировали на десять часов вечера. Позже его перенесли на два часа ночи, как пояснили в "Аэропорту регионов", из-за позднего прибытия второго самолета, который доставит пассажиров в Москву. Однако вылет так и не был совершен.