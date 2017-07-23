Экстренно севший в аэропорту Ростова самолет так и не вылетел в Москву

Ранее самолет также не мог приземлиться в Ростове. По словам пассажиров, он кружил над городом прежде, чем ему позволили сесть.
Самолет из Симферополя в Москву экстренно приземлился в Ростове около шести часов вечера в субботу. По словам представителя компании "Аэропорты регионов" (куда входит ростовский аэропорт), посадка была вынуждена из-за тумана. В СМИ прошла информация о разгерметизации кабины, но в компании это отрицают.
Всех пассажиров расселили в отель, а вылет запланировали на десять часов вечера. Позже его перенесли на два часа ночи, как пояснили в "Аэропорту регионов", из-за позднего прибытия второго самолета, который доставит пассажиров в Москву. Однако вылет так и не был совершен.
"Рейс не вылетел из Ростова в Москву. Воздушное судно будет отправлено из аэропорта Краснодара", - отметили в авиакомпании "Якутия".
В настоящее время пассажиров отправили автобусом из Ростова-на-Дону в Краснодар. Новое время вылета пока не известно.