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Экстренно севший в аэропорту Ростова самолет так и не вылетел в Москву

23 июля 2017, 03:08
Экстренно приземлившийся в аэропорту города Ростова-на-Дону самолет из Симферополя так и не вылетел в Москву почти после четырехчасовой задержки рейса, сообщил RostovGazeta в справочной службе авиакомпании "Якутия".

Ранее самолет также не мог приземлиться в Ростове. По словам пассажиров, он кружил над городом прежде, чем ему позволили сесть.

Самолет из Симферополя в Москву экстренно приземлился в Ростове около шести часов вечера в субботу. По словам представителя компании "Аэропорты регионов" (куда входит ростовский аэропорт), посадка была вынуждена из-за тумана. В СМИ прошла информация о разгерметизации кабины, но в компании это отрицают.

Всех пассажиров расселили в отель, а вылет запланировали на десять часов вечера. Позже его перенесли на два часа ночи, как пояснили в "Аэропорту регионов", из-за позднего прибытия второго самолета, который доставит пассажиров в Москву. Однако вылет так и не был совершен.

"Рейс не вылетел из Ростова в Москву. Воздушное судно будет отправлено из аэропорта Краснодара", - отметили в авиакомпании "Якутия".

В настоящее время пассажиров отправили автобусом из Ростова-на-Дону в Краснодар. Новое время вылета пока не известно.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
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