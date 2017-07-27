Малыш гуанако родился в зоопарке Ростова

Posted 27 июля 2017, 10:54
Published 27 июля 2017, 10:54
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
"Самца гуанако, родившегося неделю назад, назвали Янушем, на букву "Я", как и всех малышей в зоопарке, появившихся на свет в 2017-м", - сказано в сообщении.
Его и маленькую лань Янгул, родившуюся немного раньше Януша, содержат отдельно вместе с матерями.
Напомним, ранее в зоопарке Ростова отметили небывалую рождаемость баранов. За короткий период в зверинце родились муфлоны, голубые бараны, ослик, пони и туры.
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