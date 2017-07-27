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Posted 27 июля 2017, 10:54

Published 27 июля 2017, 10:54

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

Малыш гуанако родился в зоопарке Ростова

27 июля 2017, 10:54
В 2017 году зоологи зоопарка Ростова-на-Дону отметили небывалый бум рождаемости среди копытных, сообщается в группе зоосада "ВКонтакте".

"Самца гуанако, родившегося неделю назад, назвали Янушем, на букву "Я", как и всех малышей в зоопарке, появившихся на свет в 2017-м", - сказано в сообщении.

Его и маленькую лань Янгул, родившуюся немного раньше Януша, содержат отдельно вместе с матерями.

Напомним, ранее в зоопарке Ростова отметили небывалую рождаемость баранов. За короткий период в зверинце родились муфлоны, голубые бараны, ослик, пони и туры.

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#Общество#Новости#Видео
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