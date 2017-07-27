Ростов-на-Дону начнет закупать электробусы к ЧМ-2018

Posted 27 июля 2017, 13:29
Published 27 июля 2017, 13:29
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
По его словам, руководство региона весной 2017 года побывало в белорусской столице - в городе Минске, где продемонстрировали работу электробуса. Так минские инженеры снизили потребление электроэнергии машинами до 40%, что делает электробусы более перспективным видом транспорта, чем троллейбусы. Заряд аккумулятора происходит от электрической сети с напряжением 380 вольт. Максимальная скорость движения электробуса достигает 65 километров в час, а эксплуатировать машины можно до 30 градусов мороза, что очень подходит для донской столицы.
Кушнарев добавил, что власти Ростова-на-Дону рассматривают в качестве альтернативы минским электробусам — чешские машины компании SOR, которая намерена в дальнейшем локализовать производство на территории России. Кроме того, отечественные производители также начали присматриваться к рынку электробусов.
Глава администрации рассказал, что в настоящее время ведется активная работа по обновлению подвижного состава (автобусов и трамваев), обслуживающего регулярные маршруты городского общественного пассажирского транспорта. Так в прошлом году город закупил 16 низкопольных трамвайных вагонов, оснащенных системами кондиционирования. В данный момент все они работают на линиях. До конца года гордаминистрация планирует пополнить троллейбусный парк еще 14 такими вагонами, которые также выйдут на маршруты.
Помимо этого, проводится обновление автобусного парка. В текущем и в 2018 году будет произведена закупка 200 автобусов большой вместимости, которые отвечают всем современным экологическим требованиям.
В целях создания необходимой инфраструктуры для эксплуатации в городе автобусов, работающих на газомоторном топливе, в настоящее время администрацией города Ростова-на-Дону совместно с газовой компанией рассматривается вопрос строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на территории филиала МУП МТК "Ростовпассажиртранс" по адресу: ул. Малиновского, 7.
В текущем году начнутся работы по реконструкции двух АГНКС на ул. Малиновского, 69 и ул. Вавилова, 88. Окончание работ - в первом квартале 2018 года.
Креме того, в 2019 году в городе Ростове-на-Дону будет построена еще одна новая АГНКС на Южном въезде к городу - ул. Восточное шоссе/ул. Пойменная. При этом в центральной части города будет создана зона экологически чистого транспорта.
Число экологических автобусов, работающих на маршрутах города по улице Большая Садовая будет увеличено на 50 единиц, в настоящее время на этих маршрутах курсирует 28 таких автобусов. Кроме того, планируется сократить число маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки по Красноармейской, и заменить их на большие автобусы с экологическим двигателем Евро-5. Продолжается начатая в 2014 году реконструкция трамвайных путей, прорабатывается концепция организации транспортных узлов на территории торговых комплексов МЕГАМАГ и на территории конечного остановочного пункта "Александровка".