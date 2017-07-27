Ростов-на-Дону начнет закупать электробусы к ЧМ-2018

По его словам, руководство региона весной 2017 года побывало в белорусской столице - в городе Минске, где продемонстрировали работу электробуса. Так минские инженеры снизили потребление электроэнергии машинами до 40%, что делает электробусы более перспективным видом транспорта, чем троллейбусы. Заряд аккумулятора происходит от электрической сети с напряжением 380 вольт. Максимальная скорость движения электробуса достигает 65 километров в час, а эксплуатировать машины можно до 30 градусов мороза, что очень подходит для донской столицы.