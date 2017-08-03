Бастующим в Турции морякам из Ростова еды хватит на неделю

"Мы оказались заложниками ситуации, надеемся, что судовладелец одумается. Зачастую те, кто покидали судно в таких случаях оставались без своих денег, мы не покинем судно без своих денег. У нас у каждого семья и нам нужно их кормить, но нас считают за рабов. Мы верим в то, что профсоюз поможет нам", - говорит инженер судна, решивший скрыть свое имя из соображений безопасности.