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Posted 3 августа 2017, 14:52

Published 3 августа 2017, 14:52

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Бастующим в Турции морякам из Ростова еды хватит на неделю

3 августа 2017, 14:52
Провизии с едой и водой российским морякам судна Whitebox Volga, которое находится в турецком порту, хватит лишь до 10 августа, рассказал RostovGazeta один из членов экипажа.

Во вторник семеро из 11 членов экипажа судна объявили протестную акцию из-за невыплаты заработной платы в течение четырех месяцев. Всего компания Imflot Logistics, с которой моряки заключили контакт, задолжала морякам более 70 тысяч долларов США. Среди членов экипажа шесть человек являются жителями Ростовской области. Каждому из них компания должна около 7 тысяч долларов США.

"У нас еды и воды хватит лишь до 10 августа. Если возникнут проблемы с поставкой продуктов, мы обратимся в профсоюз. В июле у нас уже была нехватка еды, тогда нам помог Союз моряков, поможет и сейчас", - говорит работник судна.

В настоящий момент у всех моряков судна закончился контракт, продлевать его никто не намерен.

"Мы оказались заложниками ситуации, надеемся, что судовладелец одумается. Зачастую те, кто покидали судно в таких случаях оставались без своих денег, мы не покинем судно без своих денег. У нас у каждого семья и нам нужно их кормить, но нас считают за рабов. Мы верим в то, что профсоюз поможет нам", - говорит инженер судна, решивший скрыть свое имя из соображений безопасности.

Когда именно будут выплачены деньги – никто не знает. По сведениям моряков, у компании есть финансовые проблемы, которые руководство фирмы обещает решить со дня на день. Союз моряков собирает необходимые документы для обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. Руководство компании на связь с союзом не выходит, возлагая ответственность за невыплату зарплаты морякам на турецкую сторону.

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