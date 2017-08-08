Освободившийся заключенный умер под Ростовом, не дождавшись депортации

По словам источника издания, Саркисов был судим дважды по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего" и "Кража". В 2009 году Саркисов был освобожден из колонии, отбыв 7 лет наказания за смерть потерпевшего, а в 2012 году он вновь оказался за решеткой за воровство, его приговорили к шести годам. В феврале текущего года Саркисова перевели в Межобластную туберкулезную больницу Ростова, где медики диагностировали у него туберкулез и СПИД.