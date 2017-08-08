Освободившийся заключенный умер под Ростовом, не дождавшись депортации

Posted 8 августа 2017, 16:53
Published 8 августа 2017, 16:53
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
По словам источника издания, Саркисов был судим дважды по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего" и "Кража". В 2009 году Саркисов был освобожден из колонии, отбыв 7 лет наказания за смерть потерпевшего, а в 2012 году он вновь оказался за решеткой за воровство, его приговорили к шести годам. В феврале текущего года Саркисова перевели в Межобластную туберкулезную больницу Ростова, где медики диагностировали у него туберкулез и СПИД.
"За время содержания в лечебном учреждении ГУФСИН, Саркисов был обследован и консультирован врачами-специалистами. Проходил лечение, получал медицинскую помощь в полном объеме. На оказание медпомощи с жалобами он к руководству не обращался, был выписан из больницы 4 августа в состоянии средней степени тяжести по окончанию срока отбывания наказания", - прокомментировал начальник пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области, подполковник внутренней службы Борис Марухян.
УФМС РФ приняло решение о нежелательности нахождения Саркисова на территории РФ и его выдворения в Грузию, откуда он родом. Прямо из больницы его забрали сотрудники полиции, чтобы доставить в депортационный пункт в Новочеркасске. Однако по дороге в пункт депортации освободившийся заключенный почувствовал себя плохо.
В Сеть попала видеозапись, где родственники Саркисова умоляют вызвать скорую помощь.
Медики прибыли к пункту депортации и увезли мужчину в больницу, где 7 августа он скончался.
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