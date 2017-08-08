Ростовский автовокзал выступил против запрета провожать

Так же он сообщил, что "Донавтовокзал" выступил с инициативой изменить законодательство по этому вопросу. "Единственное, что мы можем - это направить письмо в правительство с нашими предложениями. И мы давно описали наши пожелания. В том числе, чтобы была возможность проходить встречающим и провожающим на перрон", - пояснил спикер.