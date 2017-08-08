Ростовский автовокзал выступил против запрета провожать

Ранее ряд СМИ сообщил, что людей не пускают встречать или провожать родственников и друзей на перрон автовокзала, нарушая федеральный закон. Представитель "Донавтовокзала" опроверг эту информацию: сотрудники не пускают сопровождающих на перрон, потому что следуют закону, а не нарушает его.
"Постановление, которое начало действовать с 1 июля 2017 года, относится к железнодорожному транспорту. Для автомобильного транспорта никаких коррективов до сих пор не пришло", - рассказал представитель компании. Он отметил, что сейчас, согласно закону, люди без билетов не могут пройти на перрон.
Так же он сообщил, что "Донавтовокзал" выступил с инициативой изменить законодательство по этому вопросу. "Единственное, что мы можем - это направить письмо в правительство с нашими предложениями. И мы давно описали наши пожелания. В том числе, чтобы была возможность проходить встречающим и провожающим на перрон", - пояснил спикер.
Представитель пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги сообщил, что с 1 июля 2017 года встречающему или провожающему для выхода на перрон необходимо получить карту сопровождающего. Она выдается после предоставления документа, удостоверяющего личность. "Сейчас сотрудники не пускают на перрон железнодорожного вокзала только людей, которые не предоставляют документов", - добавил спикер.