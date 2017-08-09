От укусов клещей в Ростовской области пострадали 2,4 тыс детей

Posted 9 августа 2017, 11:23
Published 9 августа 2017, 11:23
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
"Пострадали 2,3 тысячи детей в возрасте до 14 лет. За пострадавшими установлено медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что число укусов снизилось по сравнению с таким же периодом 2016 года более чем на 15%.
В области проводятся обработки территорий против клещей. На данный момент специалисты обошли площадь более 14 тысяч гектаров.
Также снизилось количество заболевших Крымской геморрагической лихорадкой. В регионе организовали контроль эффективности работ по уничтожению клещей.
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