Работница "Пятерочки" под Москвой избила ребенка, вставшего на скейт

Posted 9 августа 2017, 10:55
Published 9 августа 2017, 10:55
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Мальчик стоял у кассы и хотел купить корм для кошки. Далее он привстал на доску, после чего на него набросилась работница магазина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина зажала шею пострадавшего локтем, также она хватала его за волосы и несколько раз ударила по голове. Все это время она хотела отнять у него скейт.
В результате в конфликт вмешались посетители. Издание пишет, что инцидент случился в июле, но огласку он получил только сейчас.
Родители пострадавшего обратились в силовые структуры. Опубликовано видео, на котором видна потасовка.
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