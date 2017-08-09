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Posted 9 августа 2017, 10:55

Published 9 августа 2017, 10:55

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Работница "Пятерочки" под Москвой избила ребенка, вставшего на скейт

9 августа 2017, 10:55
В поселке Лесной Московской области сотрудница магазина "Пятерочка" набросилась на 10-летнего мальчика, который встал на скейтборд в торговой точке, сообщает "Лента.Ру".

"Мальчик стоял у кассы и хотел купить корм для кошки. Далее он привстал на доску, после чего на него набросилась работница магазина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина зажала шею пострадавшего локтем, также она хватала его за волосы и несколько раз ударила по голове. Все это время она хотела отнять у него скейт.

В результате в конфликт вмешались посетители. Издание пишет, что инцидент случился в июле, но огласку он получил только сейчас.

Родители пострадавшего обратились в силовые структуры. Опубликовано видео, на котором видна потасовка.

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#Новости#Видео
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