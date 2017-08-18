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Самым продаваемым смартфоном во втором квартале 2017 года стал iPhone 7

18 августа 2017, 06:06
IPhone 7 по итогам второго квартала 2017 года возглавил список самых популярных смартфонов в мире, сообщает РИА "Новости".

В общей сложности во втором квартале мировой объем поставок данного устройства превысил 16,9 миллиона экземпляров. На "яблочный" гаджет приходится 5% от всего объема мировых поставок смартфонов.

По словам специалистов, такой популярности у пользователей iPhone 7 обязан привлекательному и эргономичному дизайну, а также большому числу поддерживаемых приложений.

Тем не менее, аналитики отмечают снижение объема поставок и доли рынка модели по сравнению с первым кварталом, когда они составляли 21,5 миллиона единиц, или 6% от мирового рынка.

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#Новости#Технологии#Опросы
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