Самым продаваемым смартфоном во втором квартале 2017 года стал iPhone 7

В общей сложности во втором квартале мировой объем поставок данного устройства превысил 16,9 миллиона экземпляров. На "яблочный" гаджет приходится 5% от всего объема мировых поставок смартфонов.
По словам специалистов, такой популярности у пользователей iPhone 7 обязан привлекательному и эргономичному дизайну, а также большому числу поддерживаемых приложений.
Тем не менее, аналитики отмечают снижение объема поставок и доли рынка модели по сравнению с первым кварталом, когда они составляли 21,5 миллиона единиц, или 6% от мирового рынка.
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