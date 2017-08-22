В Ростове забрали оружие у горожан в зоне крупного возгорания

В Ростове-на-Дону в зоне крупного возгорания на улице Нижегородской у местных жителей забрали оружие, передает региональное управление Росгвардии.

"Эти меры необходимы, чтобы предотвратить хищения. Были установлены все владельцы оружия", - говорится в публикации. Отмечается, что поместили на временное хранение ряд единиц гладкоствольного и гражданского оружия. Напомним, в понедельник загорелись свыше 100 зданий. В результате эвакуировали более 500 человек. К медикам обратились 45 горожан. Ликвидировали огонь во вторник. Пострадавшим гражданам будет выплачена компенсация. Изначально она составит 50 тысяч рублей. р1