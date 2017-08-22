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Posted 22 августа 2017, 08:24

Published 22 августа 2017, 08:24

Modified 24 декабря 2024, 18:17

Updated 24 декабря 2024, 18:17

В Ростове забрали оружие у горожан в зоне крупного возгорания

22 августа 2017, 08:24
Сюжет
Пожар на "Театралке"
В Ростове-на-Дону в зоне крупного возгорания на улице Нижегородской у местных жителей забрали оружие, передает региональное управление Росгвардии.

"Эти меры необходимы, чтобы предотвратить хищения. Были установлены все владельцы оружия", - говорится в публикации.

Отмечается, что поместили на временное хранение ряд единиц гладкоствольного и гражданского оружия.

Напомним, в понедельник загорелись свыше 100 зданий. В результате эвакуировали более 500 человек. К медикам обратились 45 горожан.

Ликвидировали огонь во вторник. Пострадавшим гражданам будет выплачена компенсация. Изначально она составит 50 тысяч рублей.

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#Пожар на "Театралке"#Новости
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