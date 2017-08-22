В Ростове забрали оружие у горожан в зоне крупного возгорания

Posted 22 августа 2017, 08:24
Published 22 августа 2017, 08:24
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
"Эти меры необходимы, чтобы предотвратить хищения. Были установлены все владельцы оружия", - говорится в публикации.
Отмечается, что поместили на временное хранение ряд единиц гладкоствольного и гражданского оружия.
Напомним, в понедельник загорелись свыше 100 зданий. В результате эвакуировали более 500 человек. К медикам обратились 45 горожан.
Ликвидировали огонь во вторник. Пострадавшим гражданам будет выплачена компенсация. Изначально она составит 50 тысяч рублей.
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