Первым делом – беспилотники, ну а регистрация потом

«Я часто общаюсь с партнерами из Франции, Германии, Англии. Там в принципе все это законодательно утверждено на нормальных условиях. Если идут спортивные мероприятия или мероприятия городского масштаба, туда просто не залетают, и все. Менталитет у людей другой. У нас же – тем круче, что я ближе к гуще событий», – посетовал Соловьев.