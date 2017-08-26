В Ростове прошел субботник на территории, пострадавшей от крупного пожара

"В мероприятии поучаствовали свыше тысячи человек, использовались 50 единиц техники. В уборке территории поучаствовал и глава горадминистрации Виталий Кушнарев", -сказано в сообщении.
Отмечается, что подобные работы будут продолжены после получения от следствия разрешения зайти на пострадавшую территорию.
Активисты убрали мусор, обрезали поросль у деревьев, покосили траву. Ресурсоснабжающие компании привели в порядок коммунальное и сетевое хозяйство. Сотрудники покрасили газовые трубы, очистили опоры ЛЭП.
Субботники также состоялись и в других районах города. В том числе работы прошли на улицах Урицкого, Журавлева, Социалистическая, Курская, Шоссейная, Ульяновская, Зоологическая, Содружества и проспекте Стачки.
Всего в городе на субботники вышли около 6 тысяч местных жителей.
В начале недели на улице Нижегородской пожар уничтожил свыше 100 зданий. В итоге эвакуировали более 500 человек.
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