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В Ростове прошел субботник на территории, пострадавшей от крупного пожара

26 августа 2017, 13:19
В Ростове-на-Дону на территории, которая сильно пострадала из-за крупного возгорания, состоялся масштабный субботник, сообщает горадминистрация.

"В мероприятии поучаствовали свыше тысячи человек, использовались 50 единиц техники. В уборке территории поучаствовал и глава горадминистрации Виталий Кушнарев", -сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные работы будут продолжены после получения от следствия разрешения зайти на пострадавшую территорию.

Активисты убрали мусор, обрезали поросль у деревьев, покосили траву. Ресурсоснабжающие компании привели в порядок коммунальное и сетевое хозяйство. Сотрудники покрасили газовые трубы, очистили опоры ЛЭП.

Субботники также состоялись и в других районах города. В том числе работы прошли на улицах Урицкого, Журавлева, Социалистическая, Курская, Шоссейная, Ульяновская, Зоологическая, Содружества и проспекте Стачки.

Всего в городе на субботники вышли около 6 тысяч местных жителей.

В начале недели на улице Нижегородской пожар уничтожил свыше 100 зданий. В итоге эвакуировали более 500 человек.

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Вы ходили на субботник?
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