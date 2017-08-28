Первые кадры с руин после пожара в Ростове

К тушению масштабного бедствия, которое разрасталось на глазах, подключились люди. На подъезде было еще несколько пожарных авто. Воды не хватало. Старые трубы прорывало, воды из них, рассчитанных на дозаправку как минимум четырех пожарных машин, едва ли хватало на две. За водой на водовозках ездили на Парамоновские склады, и уже здесь, на месте происшествия, дозаправляли пожарные машины. Позже в борьбу со стихией вступили семь вертолетов – 2 от МЧС и 5 от Росгвардии.