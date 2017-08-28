Первые кадры с руин после пожара в Ростове

Posted 28 августа 2017, 15:18
Published 28 августа 2017, 15:18
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
Сообщение о пожаре в Ростове поступило в понедельник по полудню. К этому времени в центре старого Ростова полыхало уже несколько зданий. К спасателям обратились уже свыше 20 человек. На место происшествия прибыла одна пожарная машина, но справиться с огнем, языки которого мощный штормовой ветер подхватывал и перебрасывал на близлежащие частные дома и бесхозные деревянные постройки, одной машине с тремя пожарными не удалось.
К тушению масштабного бедствия, которое разрасталось на глазах, подключились люди. На подъезде было еще несколько пожарных авто. Воды не хватало. Старые трубы прорывало, воды из них, рассчитанных на дозаправку как минимум четырех пожарных машин, едва ли хватало на две. За водой на водовозках ездили на Парамоновские склады, и уже здесь, на месте происшествия, дозаправляли пожарные машины. Позже в борьбу со стихией вступили семь вертолетов – 2 от МЧС и 5 от Росгвардии.
Локализовать пожар удалось только к семи часам вечера, а полностью потушить его лишь на следующие сутки.
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