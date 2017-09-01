rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября 2017, 09:52

Published 1 сентября 2017, 09:52

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Баста и Галкин устроили шуточный рэп-баттл на Первом канале

1 сентября 2017, 09:52
Василий Вакуленко (Баста) и Максим Галкин сошлись в рэп-баттле в эфире Первого канала, следует из видео, размещенного на YouTube.

Телеведущий Маким Галкин начал с комплиментов Вакуленко, заявив, что он "посвятил свою жизнь пародиям, чтобы стать Бастой хотя бы на миг", но никогда не сможет достичь его уровня, ибо "Баста неповторим".

Вакуленко в ответ заявил, что Галкин "сумел воспитать Орбакайте достойным человеком, несмотря на то, что был младше ее на 5 лет".

Напомним, ранее Децл всерьез заявил о намерении вызвать Басту на баттл.

р3

#Общество#Новости#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика