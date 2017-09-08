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ХК "Ростов" привез домой Кубок губернатора Тамбовской области

8 сентября 2017, 15:38
Ростовские "кондоры", обыграв ХК "Челны", завоевали Кубок губернатора Тамбовской области, сообщается на сайте хоккейного клуба.

Завершающий матч предсезонного турнира между ХК "Челны" и "кондорами" завершился со счетом 1:6 в пользу ростовчан. Таким образом ростовские хоккеисты выиграли все четыре матча.

Три шайбы из шести в игре с "Челнами" ростовчане забили еще в первом периоде, еще две — во втором, в третьем закрепили результат. В ходе матча отличились Андрей Мартынов и Андрей Леонов, забившие по две шайбы. На счету Алексея Алтухова и Евгения Шевчука по одному голу. Звание лучшего голкипера турнира досталось "кондору" Сергею Горелову.

Уже 15 сентября ростовчане сразятся с "Мордовией" на приз-открытия первенства ВХЛ. Игра состоится в Саранске.

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