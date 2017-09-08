ХК "Ростов" привез домой Кубок губернатора Тамбовской области

Три шайбы из шести в игре с "Челнами" ростовчане забили еще в первом периоде, еще две — во втором, в третьем закрепили результат. В ходе матча отличились Андрей Мартынов и Андрей Леонов, забившие по две шайбы. На счету Алексея Алтухова и Евгения Шевчука по одному голу. Звание лучшего голкипера турнира досталось "кондору" Сергею Горелову.