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Ворошиловский мост открыли в Ростове

13 сентября 2017, 09:50
В Ростове-на-Дону в среду после реконструкции было открыто движение по Ворошиловскому мосту, сообщают пользователи соцсети "ВКонтакте".

Автор поста приложил видео, на котором видно, как машины едут по мосту. При этом движение свободное в этой зоне.

Ранее появились сведения, что для горожан доступны 2 моста, каждый из которых имеет 6 полос. С начала года на работы по реконструкции было выделено около 1,5 миллиарда рублей. Теперь доступен подъезд к рекреационной зоне донской столицы, в том числе к строящемуся стадиону.

В городе в данный момент идет возведение нового стадиона "Ростов-Арена", его сдадут в конце года. Первые матчи состоятся в ноябре.

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