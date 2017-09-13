Ворошиловский мост открыли в Ростове

Ранее появились сведения, что для горожан доступны 2 моста, каждый из которых имеет 6 полос. С начала года на работы по реконструкции было выделено около 1,5 миллиарда рублей. Теперь доступен подъезд к рекреационной зоне донской столицы, в том числе к строящемуся стадиону.