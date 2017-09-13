Ворошиловский мост открыли в Ростове

Автор поста приложил видео, на котором видно, как машины едут по мосту. При этом движение свободное в этой зоне.
Ранее появились сведения, что для горожан доступны 2 моста, каждый из которых имеет 6 полос. С начала года на работы по реконструкции было выделено около 1,5 миллиарда рублей. Теперь доступен подъезд к рекреационной зоне донской столицы, в том числе к строящемуся стадиону.
В городе в данный момент идет возведение нового стадиона "Ростов-Арена", его сдадут в конце года. Первые матчи состоятся в ноябре.
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