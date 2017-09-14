Школьникам нужно рассказывать о презервативах и учить строить семьи

Остается актуальным вопрос попечительства. У нас есть договоренность с министерством образования о проведении обучения инспекторов опеки и попечительства. В принципе, со сменой законодательства необходимо все время пополнять свои знания. К тому же, на смену людей, которые уходят на заслуженный отдых, приходит новое поколение. Они нуждаются в правоприменительной практике. Это то, чего они не могут знать, потому что они, как правило, не юристы, а вопросы зачастую именно юридического характера. Именно этим выражена социальная напряженность в вопросах опеки. Например, кто-то ошибся, не посмотрел на то, что у опекунов судимость, а детей передали. Много происходит сбоев, когда органы опеки бездушно подходят к вопросам устройства детей. Большинство таких нарушений происходит тогда, когда люди, не имея достаточно опыта, еще и где-то смалодушничали.