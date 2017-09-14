Школьникам нужно рассказывать о презервативах и учить строить семьи

Posted 14 сентября 2017, 13:01
Published 14 сентября 2017, 13:01
Modified 1 октября, 13:28
Updated 1 октября, 13:28
О том, сколько подростков в регионе решают покончить с собой, кто не принимает детей-инвалидов и на сколько больше стало убийств детей рассказала в интервью RostovGazeta уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова.
Сколько обращений поступило за последний год? Какова тематика этих обращений? Растет ли их число?
В течение трех лет поступало около 1500 обращений, плюс-минус 100: в 2016 – 1687, 2015 – 1796, 2014 – 1572 обращения. Есть стабильные темы обращений: семейное право, жилье, образование. Они составляют основную массу. Семейное право охватывает все: споры о детях, конфликты родителей, алиментные обязательства. Проблемы с жильем тоже включают широкий спектр: отсутствие жилья у молодых семей, у детей без родителей, благоустройство детей-инвалидов.
Плюс-минус 100-200 обращений касаются тех вопросов, которые приобретают социальную значимость. Например, невыплата детского пособия. Лет пять назад был всплеск вопросов жилья для сирот, несмотря на то, что эти вопросы остались злободневными и острыми. Сейчас такой социальной значимости – поголовного непредоставления жилья этой категории – нет. Поэтому количество обращений снижается.
За год было 306 ситуаций, когда ребенку уже нарушили права, он уже попал в беду. Это 12% от всех обращений. Например, ребенка-сироту не поставили на учет или не предоставили жилье, хотя он стоит на учете. Или ребенок имеет право на бесплатное лечение, но ему не передаются препараты бесплатно.
Все остальные обращения либо находятся на грани нарушения прав ребенка, либо это вопросы спора, в котором мы должны поддержать детскую позицию. Например, папа тайно забрал ребенка, мама пытается его вернуть. Здесь нарушается право ребенка на общение с обоими родителями.
По данным прокуратуры Ростовской области, в 2016 году отмечен рост уголовных преступлений в отношении детей на 2% (с 957 в 2015 до 977 в 2016). По обращениям возбуждено 12 дел об убийстве в 2016 году, тогда как в 2015 году было всего шесть дел.
Какие проблемы в защите прав детей являются наиболее актуальными?
Самая актуальная проблема на сегодня – это жилье. Это и жилье для многодетных семей, аварийное, недостроенное жилье, когда одного из родителей выселяют из жилья. Также проблемы дольщиков, родители, которые попадают в ипотечные отношения и не могут выполнять свои обязанности перед банком, и поднимается вопрос отбора их жилья в судебном порядке. От всего этого страдают дети.
В случае проблем с кредитами мы обращаемся к банкам, в суды, просим обратить внимание на то, что пострадает ребенок, чтобы дали возможность реструктурировать платежи. Банки и суды идут навстречу: предоставляют отсрочку выселения, предусматривают такие графики, чтобы родитель по чуть-чуть восполнял задолженность. Но это, конечно, не бесконечный процесс.
Если семья лишилась жилья из-за стихийного бедствия, то мы просим предоставить временное жилье. С этим проблема, потому что нет достаточности этого фонда. Одно из наших предложений заключается в том, чтобы проанализировать количество людей, которое нуждается в таком жилье, и резервы области.
Актуальна проблема культурного уровня родителей. Родители по каждому второму обращению в результате неумения строить диалог с компетентными органами, либо между собой или сторонними лицами, подвергают ребенка опасностям. Например, родитель, когда приходит в учебную организацию, не пытается разобраться в конфликтной ситуации, в которую попал ребенок. Родитель занимает амбициозную позицию, и назревает конфликт, который в дальнейшем обостряется. Такой родитель обжалует действия школы. Родители и школа перестают действовать в интересах ребенка и детского коллектива, а решают свои личностные проблемы.
Насколько остро в регионе стоит проблема детской смертности? Как изменились эти показатели за последние три года?
В регионе идет снижение детской смертности. Вместе с тем, погиб в ДТП 21 ребенок в 2016 году, 24 – в 2015, 25 – в 2014 году. Всего зарегистрировано несчастных случаев с детьми (гибель на водных объектах, пожарах, от электроприборов, травмы, выпадения из окна, отравление ядами, газом, грибами, укусы животных) в 2016 году – 30, 2015 - 31, 2014 – 52.
Количество смертей по медицинским показателям (из-за болезненного состояния ребенка) тоже снижается. Число перинатальных смертей (во время родов) с 2015 по 2016 годы сократилось более, чем на 50 – до 445 случая. Младенческих смертей (от года до трех лет) стало меньше на 10 - до 327 случаев.
Всегда ли оказывают необходимую медицинскую помощь младенцам, беременным?
Если женщина вовремя обратилась в медицинские организации по беременности и родам, то тогда ее наблюдают, и в 90% случаев все проходит правильно. Случаи перинатальных смертей вызваны чисто конкретными ситуациями, состоянием здоровья мамочки и ребенка.
Факты нарушения обязанностей медицинскими работниками единичны. Если к нам приходят такие обращения, то мы направляем их в органы следствия. В 2016 году таких обращений было шесть, только в одном случае наличие противоправных действий подтвердилось. Уголовное дело возбудили, но еще ведется следствие.
Как много детей в Ростовской области страдают от домашнего насилия? Может ли быть статистика по этому вопросу?
Эта цифра будет латентной. Мы можем говорить о фактах, когда эта трагедия становится известна. При виновном поведении родителей лишают прав. Это крайняя мера, поэтому нужна общая оценка. Лишение идет по нескольким основаниям: отсутствие заботы, неисполнение алиментных обязательств и, безусловно, в ситуациях, когда к детям применяется насилие.
В 2016 году обращений из-за насилия было 28, родителей поставили на учет. В 2015 году такое же число.
Скольких родителей в Ростовской области лишают родительских прав в год? Изменились ли эти показатели за последние три года?
Судами удовлетворено 886 исков о лишении родительских прав в 2016 году, 63 иска по ограничению родительских прав. В 2015 году лишили прав меньше родителей – 870 и ограничили 80.
Ограничение происходит в случаях, когда родители не могут выполнять свои обязанности, но оснований для лишения прав нет. Например, мама и папа больны, не могут ухаживать за собой, они привлекают к помощи кого-либо. Это также злоупотребление алкоголем, когда родитель к ребенку относится хорошо.
При этом родители восстановили права в 2016 году – в 19 случаях, в 2015 году – в 34 случаях.
За неисполнение родительских обязанностей, сопряженных с жестокостью и насилием (ст. 156 Уголовного кодекса РФ). В 2016 году уголовную ответственность понесли 44 человека, в 2015 году – 39. Например, папа или мама уехали и бросили ребенка голодать, не поспособствовали его лечению и ребенок при этом получил физические травмы и моральные страдания. Обязательный фактор в этом случае – ребенок страдает. Сюда подпадают и меры физической расправы над ребенком со стороны родителей и лиц, его воспитывающих.
В 2016 году в отношении родителей, не выполняющих алиментных обязательств возбуждено 2 245 уголовных дела, 2 033 дела в 2015 году, 630 родителей объявлены в розыск. Обычно один из родителей подает в суд на другого или это делает детское учреждение, в котором содержится ребенок. Во всех ситуациях, в которых ребенок остается без родителей, детские дома и интернаты обязаны решить вопрос об алиментах. Даже если родители лишены родительских прав, они обязаны содержать детей до тех пор, пока ребенок не усыновлен или не достиг совершеннолетия.
В 2016 году привлекли к административной ответственности 1 233 родителей за то, что они не платили алименты, в 2015 – меньше в два раза - 500.
Сколько родителей сами отказываются от прав на детей? Изменились ли эти показатели за последние три года?
Показатель снизился на 24,7%. В 2016 году в роддомах от детей отказались 148 раз, в 2015 году – 162, в 2014 году – 179 случаев. Проводится последовательная доверительная работа с женщинами со стороны медицинских работников, органов опеки и общественных организаций, которые оказывают помощь таким мамам.
Скольких детей в регионе усыновляют? Это много в сравнении с другими регионами?
Стоит отметить, что, в основном, граждане сейчас выбирают форму опеки, потому что она более материально выгодна. Такая тенденция наблюдается по всей России. В 2016 году под опекой граждан в области находились 8 808 детей, в 2015 - 8 676.
В 2017 году в Ростовской области функционируют 512 приемных семей, в которых воспитывается 1378 детей.
В 2016 году 174 ребенка усыновили, в 2015 – 238, 2014 – 242, есть небольшое снижение. В региональном банке детей, оставшихся без попечения родителей, содержатся сведения о 727 несовершеннолетних, которые могут быть переданы на воспитание в семью.
Как отсеять родителей, которые усыновляют или оформляют опеку над детьми ради выплат?
Такие случаи есть, но они единичны. Контроль за деятельностью опекунов осуществляют органы опеки и попечительства, которые координирует министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Также созданы школы приемных родителей, в которых кандидаты в опекуны проходят обучение по 65-часовой учебной программе. Граждане, которые не готовы воспитывать приемного ребенка, благодаря таким школам, вовремя это понимают. В таких школах преподают психологи, с родителями также проводится психологическая работа, потому что многие хотят взять на воспитание ребенка из-за того, что сами испытали трагедию.
Я бы хотела, чтобы были школы для всех родителей. Прежде чем вступать в брак молодые люди должны понимать статус семьи, поэтому, начиная с дошкольного возраста такое обучение необходимо проводить корректно и согласно возрасту.
Сейчас институт психологии востребован, прежде всего, потому что все заняты материальными благами, а духовности, совести, умению строить отношения с партнерами совсем не уделяется внимание. Поэтому, выходя во взрослое общество, молодые люди не могут выстраивать отношения. Этим объясняется большое количество разводов. Это важно. Во-первых, это не всегда могут дать родители, не все семьи образцовые. Во-вторых, подростки перестают воспринимать родителей как педагогов, и в этой ситуации на помощь должна прийти образовательная организация.
Мы таким образом сохраним семьи, создадим ребенку комфортную семейную атмосферу и сохраним общество.
Есть ли проблема того, что в органах соцзащиты работникам не хватает компетентности? Там могут работать люди без психологического или педагогического образования?
Основами психологии сейчас должны обладать все, сотрудники должны уметь помочь человеку, который находится в кризисной ситуации. Но работать с проблемой должен психолог. Самое главное - обозначить, куда может обратиться ребенок, родитель или семья.
Есть службы психологической помощи детям. Кризисный центр для круглосуточного пребывания мам с детьми есть только в общественных организациях. Я считаю, что такие центры нужны для родителей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
Остается актуальным вопрос попечительства. У нас есть договоренность с министерством образования о проведении обучения инспекторов опеки и попечительства. В принципе, со сменой законодательства необходимо все время пополнять свои знания. К тому же, на смену людей, которые уходят на заслуженный отдых, приходит новое поколение. Они нуждаются в правоприменительной практике. Это то, чего они не могут знать, потому что они, как правило, не юристы, а вопросы зачастую именно юридического характера. Именно этим выражена социальная напряженность в вопросах опеки. Например, кто-то ошибся, не посмотрел на то, что у опекунов судимость, а детей передали. Много происходит сбоев, когда органы опеки бездушно подходят к вопросам устройства детей. Большинство таких нарушений происходит тогда, когда люди, не имея достаточно опыта, еще и где-то смалодушничали.
Стоит отметить, что мы все ориентированы на сохранение биологической семьи. Поэтому мы побуждаем родителей к повышенному чувству ответственности: внушениями, призывами к совести. Комиссия по делам несовершеннолетних может взять родителя на учет и, если он не отреагирует, то принять меры ответственности.
С какими проблемами сталкивается ребенок с ограниченными возможностями в Ростовской области? Как решить эти проблемы?
Безусловно, дети, которые имеют ограничения по здоровью, испытывают проблемы, потому что в нашем обществе существует дефицит условий, благоприятных для них.
В первую очередь, ребенок с этим сталкивается в образовании. Экономически подготовлены все условия для того, чтобы такие дети обучались в школах наряду с обычными детьми. Вопрос только в человеческом отношении. Для таких детей нужно терпение и немного другие условия. Там, где педагог относится с добротой к такому ребенку, все будет нормально, его нормально примет класс. Там, где есть проблемы в человеческой восприятиии, попытаются избавиться от несовершеннолетнего.
Если к нам поступают обращения, мы подключаемся и помогаем родителям в защите прав ребенка.
С какими проблемами сталкивается ребенок-мигрант? Что делается, чтобы решить эти вопросы?
Самое главное, чтобы были статусные документы в порядке. Возникают вопросы по установлению гражданства, документов, паспорта. Мы не ощущаем предвзятого обращения к ним. Русский язык такие дети знают, потому что приезжают, в основном, из стран бывшего Советского Союза.
Как вы считаете, достаточно ли поддержки государством многодетных семей?
Я бы не сказала. Для них, безусловно, есть меры социальной поддержки, но основная поддержка – в разрешении жилищных проблем. Сейчас есть нормы для предоставления земли таким семьям, деньги социального характера, процентные скидки по коммунальным платежам, скидки по культурному отдыху.
Мне кажется, что при решении жилищных проблем таким семьям должна оказываться более активная поддержка. Они в силу малообеспеченности не могут осилить строительство дома. Многие хотят улучшить жилищные условия, купив квартиру, и не могут это осуществить даже в кредит. Поэтому я считаю, что им должна быть оказана помощь и в строительстве дома, и в предоставлении субсидий.
Сталкиваетесь ли вы с проблемами родителей-подростков?
Обращения такого характера поступают к нам в единичных случаях. На эту проблему влияет социум. Чем больше мы будем учить детей семейному праву, установке правильного микроклимата в семье, организовывать их досуг, тем меньше будет таких случаев.
Но имеют место традиции: в некоторых регионах страны предусмотрено снижение возраста вступления в брак.
Необходимо ли сексуальное просвещение в школе?
Все должно быть дозировано соответственно возрасту, не должно быть перегибов. Но детей нужно обучать всему, и это должны быть совместные занятия для девочек и мальчиков. Специалисты могут просчитать, в каком возрасте ребенку стоит получить информацию, и создать определенные программы. Безусловно, в свое время несовершеннолетним нужно рассказывать о способах контрацепции. Ведь аборты и несовершеннолетние родители появляются из-за отсутствия знаний и моральных принципов, низкой культуры, есть и обстоятельства криминального характера.
Я против выделения полового воспитания отдельно, все должно быть в рамках обучения семьи, о котором я говорила. Обучение семьи должно включать этику, эстетику, правила сервировки стола, встречи гостей, информации о том, как выстраивать отношения, когда изменяется эмоциональное состояние супругов. Половое воспитание – это отношения, к которым детей надо тоже постепенно готовить в рамках этих же дисциплин.
Нет ли проблемы с недостачей школ в регионе?
Как правило, все дети получают образование. Стоит вопрос об оптимизации образовательного процесса, чтобы не нарушалось здоровье детей: не было скученности в классе, дети получали образование в световое время суток, были новые школы.
Мы идем вперед по темпам ликвидации очередности в детские сады. В любом случае, с трех лет детям в детских садах предоставляется место. Я бы подняла вопрос о детях младшего возраста, родители в местах для таких детей испытывают потребность.
Уполномоченный по правам детей при президенте России Анна Кузнецова предложила создать институт лицензированных нянь. В ряде регионов есть такой опыт, я считаю, что можно рассмотреть такую перспективу, чтобы оказать помощь мамочкам, которые хотят продолжить свою трудовую деятельность.
Второе решение проблемы – поддержка негосударственных образовательных организаций, которые могут ухаживать за детьми младшего возраста. В Ростовской области уже предусмотрены льготы для таких организаций постановлением губернатора. Мне кажется, их нужно поддерживать больше, чтобы расширять эту сеть. Безусловно, они должны быть контролируемыми.
Таким путем могут быть ликвидированы все очереди, и мы сможем доверять детей профессиональным структурам.
Насколько остро стоит проблема детского суицида в области? Число суицидальных детей растет или падает?
Эта проблема есть. Показатель идет по кривой, их число то снижается, то повышается: в 2016 году было 14 случаев, в 2015 – 17, в 2014 году - 14.
Для решения проблемы нужно отвлечь детей общественной жизнью и творчеством от одиночества и погружения в себя. Я считаю, что это снизит количество таких трагедий.
Насколько остро в регионе стоят проблемы подросткового алкоголизма и наркомании? Помогает ли запрет на продажу спиртных напитков в праздники, в дни выпускных, 1 сентября?
Эти проблемы всегда были острыми, законодательство меняется для того, чтобы было меньше зависимых детей.
Конечно, запреты помогают. Дети будут искать нелегальные пути, чтобы получить алкоголь, но все равно в меньшей степени смогут это сделать. Но главное все-таки - повышение самосознания, вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, в творчество. В Ростовской области развита досуговая сфера. Вопрос в материальной поддержке родителями. Для малоимущих предусмотрены льготы, но основная масса родителей испытывает трудности. Поэтому есть необходимость в том, чтобы современный досуг и кружки были более доступны.
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