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Группу слонов водили по Ростову

16 сентября 2017, 19:39
Группу из четверых слонов провели утром в субботу по центру Ростова-на-Дону, сообщается в одной городских групп "ВКонтакте".

Отмечается, что величественные животные спокойно и с достоинством шагали по городу, не обращая внимания на прохожих. Переходя через проезжую часть, слоны выстроились гуськом, взяв впереди стоящего за кончик хвоста.

Горожане пытались их погладить, но сопровождавшие слонов люди не разрешали этого делать. Зато ростовчане смогли сфотографировать необычных пешеходов.

По данным СМИ, слоны эти из цирка братьев Гартнер, которые приехали в Ростов с гастролями. Увидеть слонов можно будет в Ростовском цирке с 16 сентября по 15 октября.

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