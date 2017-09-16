Группу слонов водили по Ростову

Отмечается, что величественные животные спокойно и с достоинством шагали по городу, не обращая внимания на прохожих. Переходя через проезжую часть, слоны выстроились гуськом, взяв впереди стоящего за кончик хвоста.
Горожане пытались их погладить, но сопровождавшие слонов люди не разрешали этого делать. Зато ростовчане смогли сфотографировать необычных пешеходов.
По данным СМИ, слоны эти из цирка братьев Гартнер, которые приехали в Ростов с гастролями. Увидеть слонов можно будет в Ростовском цирке с 16 сентября по 15 октября.