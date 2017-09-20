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Posted 20 сентября 2017, 06:29

Published 20 сентября 2017, 06:29

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Очевидцы рассказали об эвакуации торгового центра в Ростове

20 сентября 2017, 06:29
Сюжет
Новости Ростова
Сотрудники торгового центра "РИО" сообщили, что стояли на улице три часа.

Начальник службы охраны рассказал, что во вторник "в 12.55 в администрацию центра позвонил неизвестный мужчина и четко поставленным голосом сообщил, что центр заминирован".

Сразу же эта информация поступила на пульт дежурного охраны. В течение 10 минут произошла немедленная эвакуация. Люди организованно, быстро и не создавая панику покинули помещение. Взрывных устройств обнаружено не было.

#Новости Ростова#Видео
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