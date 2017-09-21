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Пожарные тушат бизнес-центр в Ростове
21 сентября 2017, 15:18
Инцидент произошел на улице Семашко. Объявлен третий ранг возгорания. Причина пожара неизвестна.
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Центр в огне
Ранее говорилось, что загорелся бизнес-центр. Также огнем охватило машины, стоящие рядом.
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#Центр в огне
#Лия Подымова
#Видео
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