Легенды Ростова: первый русский пиарщик

Супрунов рассказал всем, что свой особняк, который сейчас располагается напротив городского парка, он увидел в Италии - в Неаполе, и влюбился в него с первого взгляда. Купец предложил хозяину его продать, однако тот категорически отказался. Чтобы добиться продажи дома, Супрунов предложил хозяину огромную сумму денег - миллион рублей (средняя зарплата рабочих в Санкт-Петербурге в 1910 году была 450 рублей в год - прим.ред.) и владелец здания не смог отказаться. Дом разобрали, распилили и привезли в Ростов, и здесь заново собрали. Сооружение было уникальным и отличалось от всех построек, которые возводились в ту эпоху: циркульные своды окон, полукруглый портал в крыше был отделан разноцветным мрамором.