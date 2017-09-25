Легенды Ростова: первый русский пиарщик

Posted 25 сентября 2017, 06:48
Published 25 сентября 2017, 06:48
Modified 25 октября, 09:41
Updated 25 октября, 09:41
Здание в Ростове-на-Дону, расположенное на улице Пушкинской, 79, в начале XX века принадлежало крупному купцу Ивану Супрунову, который был известным коннозаводчиком и зернопромышленником. При этом, согласно рассказам его современников, Супрунов был изобретательным пиарщиком собственных предприятий.
Дом купца Супрунова
Согласно легенде, для того чтобы вызвать большой интерес к своему делу, он придумал очень хитрый рекламный ход, который имел ошеломительный успех.
Супрунов рассказал всем, что свой особняк, который сейчас располагается напротив городского парка, он увидел в Италии - в Неаполе, и влюбился в него с первого взгляда. Купец предложил хозяину его продать, однако тот категорически отказался. Чтобы добиться продажи дома, Супрунов предложил хозяину огромную сумму денег - миллион рублей (средняя зарплата рабочих в Санкт-Петербурге в 1910 году была 450 рублей в год - прим.ред.) и владелец здания не смог отказаться. Дом разобрали, распилили и привезли в Ростов, и здесь заново собрали. Сооружение было уникальным и отличалось от всех построек, которые возводились в ту эпоху: циркульные своды окон, полукруглый портал в крыше был отделан разноцветным мрамором.
Безусловно, история вызвала ажиотаж, и интерес к бизнесу Супрунова превзошел все ожидания. Его лошадьми заинтересовалось российское военное ведомство. Позже Супрунов стал одним из главных поставщиков лошадей для русской армии. Муку также стали раскупать в больших количествах. Таким образом коннозаводчик и зернопромышленник разбогател.
После прихода советской власти особняк национализировали, а Супрунов был арестован и пропал без вести. В последствии его дочь рассказала, что проект этого дома ее отец купил где-то на выставке во Франции, а в книгах учета переписи имущества зданий этот особняк значится по цене 17 тысяч рублей.
Иван Супрунов - ростовский купец, владел коннозаводским, мукомольным бизнесом, а также владелец доходного дома. Действительно, легенду о приобретении особняка на улице Пушкинской купец выдумал сам, так как в налоговых документах дом был оценен только в 17 тысяч рублей. Во время войны здание было полностью разрушено и восстановлено в измененном виде. От первоначального декора сохранилась облицовка цокольного этажа темным мрамором. Также от центрально входа осталась маленькая терраса.
Около бывшего дома Супрунова на проспекте Буденновском установили бронзовую скульптуру "Горожанин", выполненную по образу и подобию знаменитого купца.