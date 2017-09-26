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Разрушенную железную дорогу восстановили бойцы ЮВО в ходе учений

26 сентября 2017, 16:25
Разрушенную железную дорогу восстановили военнослужащие Южного военного округа в ходе спецучений, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Железнодорожные соединения округа после марша к месту тренировки менее чем за 24 часа восстановили свыше 1,5 тысячи метров разрушенного условным врагом полотна", - сказано в публикации.

Помимо этого, бойцы провели поиск заминированных участков в районе повреждений и оценили риск химической атаки.

Во время проведения работ, по легенде, условный противник постоянно совершал нападения на бойцов-железнодорожников, чем осложнял восстановление.

Всего в учениях приняли участие более 1 тысячи военнослужащих и порядка 200 единиц спецтехники, включая гусеничную.

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