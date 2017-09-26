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Россия не использует до 99% потенциала экспорта продовольствия

26 сентября 2017, 13:11
Российские предприятия не используют до 99% экспортного потенциала – объемы экспортируемой продовольственной продукции всего 16,2 миллиарда долларов, рассказала на расширенном заседании Российско-Молдавского делового совета в Ростове-на-Дону эксперт аналитического центра при правительстве РФ Наталья Евченко.

По ее словам, сейчас в РФ экспортируется только пятая часть сельхозпродукции. При этом потенциал мирового рынка продовольствия достигает 6,2 триллиона долларов.

"Доля России составляет 1,3% как в производстве, так и в экспорте. В относительных величинах это 80 и 16,2 миллиарда долларов соответственно. По прогнозам ученых, мы имеем потенциал для экспорта до 340 миллиардов долларов", - говорит она.

Столь низкие показатели экспорта продуктов питания в РФ, по мнению Евченко, связаны с продовольственной безопасностью.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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