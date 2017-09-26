Россия не использует до 99% потенциала экспорта продовольствия

"Доля России составляет 1,3% как в производстве, так и в экспорте. В относительных величинах это 80 и 16,2 миллиарда долларов соответственно. По прогнозам ученых, мы имеем потенциал для экспорта до 340 миллиардов долларов", - говорит она.