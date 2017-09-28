Массовое нашествие грызунов ожидается на полях в Ростовской области

"Отдельное внимание следует уделить защите посевов от вредителей и болезней. С учетом прогноза на холодную зиму, вероятно увеличение численности грызунов", – констатировал спикер. По его словам, необходимо заранее позаботиться о проведении защитных мероприятий.
На сегодняшний день активно ведется подготовка посевных площадей, продолжил он. "Что касается озимого сева, планируется засеять более двух миллионов тысяч гектар. К настоящему времени полностью завершили сев хозяйства Верхнедонского, Боковского, Ремонтненского и Заветинского районов", – перечислил спикер.
Спикер также затронул проблему низкого процента продовольственного зерна – в этом году по области он равен 66%, в то время как обычно доходил до 80%. Причиной спикер назвал недостаточный внос удобрений, несмотря на их общее увеличение на 20%.
"Сегодня с удобрениями работают даже на востоке области, что три года назад было редким явлением", – заметил Рачаловский.