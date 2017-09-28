Качество пшеницы упало в Ростовской области из-за дефицита удобрений

Posted 28 сентября 2017, 12:31
Published 28 сентября 2017, 12:31
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
"Не могу не сказать о факте снижения качества пшеницы. В этом году продовольственного зерна всего 66%", – сообщил он. По словам спикера, Ростовская область всегда отличалась высоким показателем, доходившим до 80% продовольственного зерна.
"Объяснение, бесспорно, в недостаточности минерального питания. Хотя ежегодное применение удобрений за последние пять лет выросло в целом по области на 20%, но для формирования высокого и качественного урожая их недостаточно", – рассудил он.
На осеннем предпосевном совещании был сделан специальный разбор текущей ситуации, продолжил спикер.
"Даны рекомендации и советы ученых, что позволит внести коррективы земледельцев в свои планы", – подытожил он.
По имеющимся данным, урожай зерновых в области в этом году составил более 12 миллионов тонн ранних зерновых культур.
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