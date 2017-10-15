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Фонд кино рассказал, кто больше любит смотреть фильмы на большом экране

15 октября 2017, 01:11
Глава попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой рассказал, кто из россиян предпочитает смотреть новые фильмы на большом экране, пишет riafan.ru.

Так, по его словам, наибольшую часть посетителей российских кинотеатров составляют люди от 30 до 35 лет. Число подростков в российских кинотеатрах за последние годы сократилось вдвое. А 30-35-летние любители кино, напротив, стали бывать в кинотеатрах гораздо чаще.

"Эти перемены диктуют необходимость менять приоритетные направления поддержки кинопроизводства. Стимулировать, на мой взгляд, появление отечественных кассовых фильмов для семейной аудитории, это один из важных вызовов, который перед нами стоит. Очевидно, что решение вопроса насыщения рынка кино российскими картинами требует и увеличения жанрового разнообразия", - отметил Толстой.

Он также добавил, что аудитория кинотеатров составляет до 34 миллионов человек в год. При этом доля российских фильмов достигает 18%.

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Вы часто бываете в кинотеатре?
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#Новости#Культура#Опросы
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