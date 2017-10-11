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Инвесторы не нашли денег на реконструкцию кинотеатра в Ростове

11 октября 2017, 11:36
Инвесторы снова не нашли средств для реконструкции кинотеатра "Юбилейный" в городе Ростове-на-Дону, сообщила на заседании совета по инвестициям при главе администрации директор департамента экономики города Светлана Камбулова.

Кинотеатр был закрыт на реконструкцию в 2015 году. Ее стоимость оценивалась примерно в 80 миллионов рублей. Основной инвестор – ООО "Солнечный круг" не нашел средств для ремонта. Проект приостановили. В июле встал вопрос о возможной смене инвестора. Долю города в 30% предложили реализовать, однако власти усомнились в возможности достройки данного объекта после принятых мер

"В связи с тем, что срок реализации объекта подошел, а средств на эту реализацию нет, предлагаю исключить данный проект из перечня инвестиционных", - сказала Камбулова.

Власти решили исключить проект из списка инвестиционных.

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#Новости#Новости Ростова#Юлия Ликарчук#Экономика
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