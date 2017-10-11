Инвесторы не нашли денег на реконструкцию кинотеатра в Ростове

Кинотеатр был закрыт на реконструкцию в 2015 году. Ее стоимость оценивалась примерно в 80 миллионов рублей. Основной инвестор – ООО "Солнечный круг" не нашел средств для ремонта. Проект приостановили. В июле встал вопрос о возможной смене инвестора. Долю города в 30% предложили реализовать, однако власти усомнились в возможности достройки данного объекта после принятых мер