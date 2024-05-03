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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

Около 400 тыс жителей Ростовской области живут за чертой бедности

Около 400 тыс жителей Ростовской области живут за чертой бедности

3 мая 2024, 07:26
Фото: rostovgazeta.ru
Около 400 тыс жителей Ростовской области живут за чертой бедности
В Ростовской области более 9% населения в минувшем году имели доходы ниже границы бедности, следует из данных Росстата.

Всего по итогам минувшего года этот показатель составил 9,6%. Это около 400 тысяч жителей региона.

В области оказался один из самых низких процентов в ЮФО. Самый высокий сложился в Калмыкии и составил 18,8%. Также в эту категорию попала и Астраханская область.

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Ведомство приводит также данные за 1995 год, тогда в Ростовской области за чертой бедности жили 34,2% населения. Сейчас в регионе самый низкий показатель за все эти годы.

Ранее стало известно, кто в Ростове может зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, зарплаты мясников и шашлычников выросли в Ростовской области до 70 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Доходы#Бедность
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