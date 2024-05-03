Около 400 тыс жителей Ростовской области живут за чертой бедности

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Всего по итогам минувшего года этот показатель составил 9,6%. Это около 400 тысяч жителей региона.
В области оказался один из самых низких процентов в ЮФО. Самый высокий сложился в Калмыкии и составил 18,8%. Также в эту категорию попала и Астраханская область.
Ведомство приводит также данные за 1995 год, тогда в Ростовской области за чертой бедности жили 34,2% населения. Сейчас в регионе самый низкий показатель за все эти годы.
Ранее стало известно, кто в Ростове может зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, зарплаты мясников и шашлычников выросли в Ростовской области до 70 тысяч рублей.