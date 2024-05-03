Жителей Ростовской области стали массово штрафовать за иностранную музыку

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
От «Российского Авторского Общества» поступили несколько исков к донским бизнесменам. В среднем суммы требований составляли десятки тысяч рублей.
Причиной исков становилось нарушение авторских прав, по многим суд удовлетворил требования. Так, одного бизнесмена оштрафовали на 60 тысяч рублей. А причиной спора стали несколько произведений, в том числе Last Night, Lift Me Up, Coracao.
Кроме того, бизнесвумен оштрафовали на 20 тысяч рублей за композицию «Ай — яй- яй». Добавим, что несколько новых исков поступило в суд в марте, сейчас они находятся на рассмотрении.
Ранее стало известно, что зернотрейдер Ростовской области судится с Россельхознадзором за 60 тысяч долларов.