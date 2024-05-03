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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Жителей Ростовской области массово наказывают за прослушивание иностранной музыки

Жителей Ростовской области стали массово штрафовать за иностранную музыку

3 мая 2024, 07:04
Фото: Unsplash
Жителей Ростовской области массово наказывают за прослушивание иностранной музыки

Бизнесменов штрафуют в Ростовской области за иностранную музыку

В Ростовской области оштрафовали несколько бизнесменов за нарушение авторских прав, связанных с музыкой, говорится в документах арбитражного суда.

От «Российского Авторского Общества» поступили несколько исков к донским бизнесменам. В среднем суммы требований составляли десятки тысяч рублей.

Причиной исков становилось нарушение авторских прав, по многим суд удовлетворил требования. Так, одного бизнесмена оштрафовали на 60 тысяч рублей. А причиной спора стали несколько произведений, в том числе Last Night, Lift Me Up, Coracao.

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Кроме того, бизнесвумен оштрафовали на 20 тысяч рублей за композицию «Ай — яй- яй». Добавим, что несколько новых исков поступило в суд в марте, сейчас они находятся на рассмотрении.

Ранее стало известно, что зернотрейдер Ростовской области судится с Россельхознадзором за 60 тысяч долларов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Музыка#Авторские права
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