Авторские права

Телеканал СТС обиделся на бизнесвумен из Таганрога из-за Вупсеня и Пупсеня

Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с предпринимателя из Таганрога компенсацию за нарушение авторских прав на героев мультфильма про Лунтика. Соответствующая документация размещена в картотеке суда.