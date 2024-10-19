Авторские права

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Октябрь
Агентство в Ростове наказали за музыку недружественных стран в ресторане «Дон-Плазы»
19 октября, 08:48
Бизнесвумен из Ростова засудили из-за иностранных песен
Индивидуальному предпринимателю Вовк Марие Александровне придется заплатить круглую сумму за нарушение авторских прав при использовании песен на теплоходе, следует из документа на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
2 октября, 10:51
Сентябрь
Расплата за паль: бренд Levi’s выиграл суд о подделке джинсов донскими ИП
Компания Levi Strauss and Co добилась компенсации за незаконное использование бренда Levi’s. Как сказано в документах на сайте Арбитражного суда Ростовской области, истец отсудил по 22 тысячи рублей с каждого бизнесмена.
26 сентября, 05:26
Ресторан в Ростове-на-Дону засудили за песню участницы «голой» вечеринки
Ростовский ресторан обязали выплатить компенсацию за нарушение авторских прав из-за музыки иностранных исполнителей, следует из документа на сайте Арбитражного суда РО.
23 сентября, 19:07
Август
Телеканал СТС обиделся на бизнесвумен из Таганрога из-за Вупсеня и Пупсеня
Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с предпринимателя из Таганрога компенсацию за нарушение авторских прав на героев мультфильма про Лунтика. Соответствующая документация размещена в картотеке суда.
25 августа, 08:13
Июль
Ресторан на Буденновском в Ростове заставили заплатить за Киркорова и Розенбаума
11 июля, 13:37
Июнь
Ростовский предприниматель заплатит штраф «Союзмультфильму» за Чебурашку
30 июня, 16:21
Май
Суд оштрафовал предпринимателя в Ростове за иностранные песни в кафе
В Ростове ресторатора суд оштрафовал на 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав, говорится в документах арбитражного суда.
26 мая, 17:20
С ресторана на набережной в Ростове взыскали деньги за песни российских звезд
«Российское Авторское Общество» обратилось с иском к ресторану в Ростове из-за песен российских артистов, сообщается на сайте арбитражного суда.
25 мая, 10:15
Жителей Ростовской области стали массово штрафовать за иностранную музыку
В Ростовской области оштрафовали несколько бизнесменов за нарушение авторских прав, связанных с музыкой, говорится в документах арбитражного суда.
3 мая, 07:04

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