Агентство в Ростове наказали за музыку недружественных стран в ресторане «Дон-Плазы»

Из материалов дела следует, что в расположенном в отеле «Дон-Плаза» в Ростове-на-Дону ресторане «Мин-Херц» на Большой Садовой проигрывали музыку американских, британских и других исполнителей. Нарушение было зафиксировано 30 января 2024 года. Речь идет о таких песнях, как Моnеу Trees (Jay Rock), Greedy (Ariana Grande), Die For You (The Weeknd), Popular (The Weeknd, Playboi Carti & Madonna), Dark Red (Steve Lacy) и Sunflower (Post Malone, Swae Lee). Также в иске указаны еще несколько менее популярных произведений: АН The Stars, Congratulations, В1аск Beatles, Bound 2, Self Саге, It Was А Good Day и Luxury. Ответственным за воспроизведение композиций является агентство деловых мероприятий «Бизнес-Юг», зарегистрированное по тому же юридическому адресу.