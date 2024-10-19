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Posted 19 октября, 08:48

Published 19 октября, 08:48

Modified 19 октября, 13:29

Updated 19 октября, 13:29

Компанию из Ростова наказали за иностранную музыку в ресторане отеля «Дон-Плаза»

Агентство в Ростове наказали за музыку недружественных стран в ресторане «Дон-Плазы»

19 октября 2024, 08:48
Фото: Emma/cc by sa 2.0/wikimedia.org
Компанию из Ростова наказали за иностранную музыку в ресторане отеля «Дон-Плаза»

Компанию из Ростова наказали за иностранную музыку в ресторане отеля «Дон-Плаза»

Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск Российского авторского общества в отношении собственника ресторана «Мин-Херц» на Большой Садовой в Ростове-на-Дону из-за музыки зарубежных исполнителей.

Из материалов дела следует, что в расположенном в отеле «Дон-Плаза» в Ростове-на-Дону ресторане «Мин-Херц» на Большой Садовой проигрывали музыку американских, британских и других исполнителей. Нарушение было зафиксировано 30 января 2024 года. Речь идет о таких песнях, как Моnеу Trees (Jay Rock), Greedy (Ariana Grande), Die For You (The Weeknd), Popular (The Weeknd, Playboi Carti & Madonna), Dark Red (Steve Lacy) и Sunflower (Post Malone, Swae Lee). Также в иске указаны еще несколько менее популярных произведений: АН The Stars, Congratulations, В1аск Beatles, Bound 2, Self Саге, It Was А Good Day и Luxury. Ответственным за воспроизведение композиций является агентство деловых мероприятий «Бизнес-Юг», зарегистрированное по тому же юридическому адресу.

Всероссийское авторское общество обратилось в суд с иском о взыскании компенсации в размере 260 тысяч рублей за использование композиций без разрешения на публичное исполнение фонограмм в пользу четырех организаций, управляющими правами на музыку из США, Канады и Великобритании.

Однако суд лишь частично удовлетворил требования, взыскав в пользу правообладателей в общей сложности 130 тысяч рублей (по 10 тысяч за каждую композицию).

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Ранее Ресторан в Ростове-на-Дону засудили за песню участницы «голой» вечеринки.

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