Ресторан в Ростове-на-Дону засудили за песню участницы «голой» вечеринки

Posted 23 сентября, 19:07
Published 23 сентября, 19:07
Modified 23 сентября, 19:09
Updated 23 сентября, 19:09
ООО «Российское Авторское Общество» подало иск к ИП Гостищеву Александру Александровичу и ИП Жилиной Ольге Вячеславовне за нарушение исключительных прав на произведения. Вероятно, речь шла о музыке, которая играла в заведении.
В основном это зарубежные исполнители: известные песни Shakira — Loca, Hey Na Na Na, а также Dua Lipa — Houdini, Lexter — Freedom to love, Freemasons — Heartbreak (Make Me A Dancer), южнокорейской исполнительницы Kim Minji — (It Goes Like) Nanana и другие. Кроме того, в списке оказался трек Anna Asti — «Царица».
За нарушение авторских прав 11 произведений суд назначил выплатить компенсацию — 220 тысяч рублей (по 20 тысяч рублей за каждый трек). Деньги достанутся ООО «Российское Авторское Общество», которое выступало от имени правообладателей на песни.
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