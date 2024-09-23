rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 19:07

Published 23 сентября, 19:07

Modified 23 сентября, 19:09

Updated 23 сентября, 19:09

Ресторан в Ростове засудили за музыку иностранных певцов

Ресторан в Ростове-на-Дону засудили за песню участницы «голой» вечеринки

23 сентября 2024, 19:07
Фото: 1MI
Ресторан в Ростове засудили за музыку иностранных певцов
Ростовский ресторан обязали выплатить компенсацию за нарушение авторских прав из-за музыки иностранных исполнителей, следует из документа на сайте Арбитражного суда РО.

ООО «Российское Авторское Общество» подало иск к ИП Гостищеву Александру Александровичу и ИП Жилиной Ольге Вячеславовне за нарушение исключительных прав на произведения. Вероятно, речь шла о музыке, которая играла в заведении.

В основном это зарубежные исполнители: известные песни Shakira — Loca, Hey Na Na Na, а также Dua Lipa — Houdini, Lexter — Freedom to love, Freemasons — Heartbreak (Make Me A Dancer), южнокорейской исполнительницы Kim Minji — (It Goes Like) Nanana и другие. Кроме того, в списке оказался трек Anna Asti — «Царица».

«Хоть бы пошёл дождь»: поля на огромной площади полыхают под Ростовом-на-Дону
Узнать подробнее

За нарушение авторских прав 11 произведений суд назначил выплатить компенсацию — 220 тысяч рублей (по 20 тысяч рублей за каждый трек). Деньги достанутся ООО «Российское Авторское Общество», которое выступало от имени правообладателей на песни.

Ранее RostovGazeta перечислила дела Арбитражного суда Ростовской области, истцами в которых выступают представители донского бизнеса.

Читайте также:
Роскомнадзор заблокировал новый альбом ростовской группы КастаСерьёзный пожар вспыхнул в Ростове из-за батареек, забытых в подвалеЗа реконструкцию гостиницы «Московской» в Ростове взялся столичный девелопер
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ресторан#Ростов#Музыка#Авторские права
Подпишитесь
Популярное