Ресторан в Ростове-на-Дону засудили за песню участницы «голой» вечеринки

В основном это зарубежные исполнители: известные песни Shakira — Loca, Hey Na Na Na, а также Dua Lipa — Houdini, Lexter — Freedom to love, Freemasons — Heartbreak (Make Me A Dancer), южнокорейской исполнительницы Kim Minji — (It Goes Like) Nanana и другие. Кроме того, в списке оказался трек Anna Asti — «Царица».