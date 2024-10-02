Бизнесвумен из Ростова засудили из-за иностранных песен

Posted 2 октября, 10:51
Published 2 октября, 10:51
Modified 2 октября, 11:57
Updated 2 октября, 11:57
На женщину подали иск. ООО «Российское авторское общество» узнало, что на теплоходах, которые устраивают водные поездки по Дону, играла зарубежная музыка. Вот только разрешения на ее использование не было.
Речь идет о целом списке популярных треков. Это и Rythin of the Night (Corona), и Apologize (OneRepublic), и «Don’t start Now» (Dua Lipa), и Radioactive (Imagine Dragons), и Chandelier (Sia), и «Оn the Floor» (Jennifer Lopez). Также в исковом заявлении указаны еще несколько менее известных произведений: La La La, «Girls Like You (Nightcore)», Move Your Body, Careless Whisper.
Истец требовал компенсацию за неправомерное использование песен — 200 тысяч рублей (по 20 тысяч — за каждую). Однако бизнесвумен пошла на мировую и договорилась об уменьшении суммы. Нарушение авторских прав теперь обойдется ей в 100 тысяч рублей.
Выплачивать ее ИП будет несколько месяцев — по 25 тысяч за раз.
По данным Rusprofile, Мария Вовк возглавляет компанию ООО «СК Курс», которая занимается деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта. В качестве ИП у нее указана вспомогательная деятельность, связанная с перевозками. Не исключено, что она отвечала за развлекательную часть водных прогулок, в том числе — музыку.
Ранее за нарушение авторских прав засудили ресторан в Ростове.
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