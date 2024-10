Бизнесвумен из Ростова засудили из-за иностранных песен

Речь идет о целом списке популярных треков. Это и Rythin of the Night (Corona), и Apologize (OneRepublic), и «Don’t start Now» (Dua Lipa), и Radioactive (Imagine Dragons), и Chandelier (Sia), и «Оn the Floor» (Jennifer Lopez). Также в исковом заявлении указаны еще несколько менее известных произведений: La La La, «Girls Like You (Nightcore)», Move Your Body, Careless Whisper.