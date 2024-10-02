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Posted 2 октября, 10:51

Published 2 октября, 10:51

Modified 2 октября, 11:57

Updated 2 октября, 11:57

Бизнесвумен из Ростова засудили из-за иностранных песен на теплоходе

Бизнесвумен из Ростова засудили из-за иностранных песен

2 октября 2024, 10:51
Фото: Unsplash
Бизнесвумен из Ростова засудили из-за иностранных песен на теплоходе
Индивидуальному предпринимателю Вовк Марие Александровне придется заплатить круглую сумму за нарушение авторских прав при использовании песен на теплоходе, следует из документа на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

На женщину подали иск. ООО «Российское авторское общество» узнало, что на теплоходах, которые устраивают водные поездки по Дону, играла зарубежная музыка. Вот только разрешения на ее использование не было.

Речь идет о целом списке популярных треков. Это и Rythin of the Night (Corona), и Apologize (OneRepublic), и «Don’t start Now» (Dua Lipa), и Radioactive (Imagine Dragons), и Chandelier (Sia), и «Оn the Floor» (Jennifer Lopez). Также в исковом заявлении указаны еще несколько менее известных произведений: La La La, «Girls Like You (Nightcore)», Move Your Body, Careless Whisper.

Истец требовал компенсацию за неправомерное использование песен — 200 тысяч рублей (по 20 тысяч — за каждую). Однако бизнесвумен пошла на мировую и договорилась об уменьшении суммы. Нарушение авторских прав теперь обойдется ей в 100 тысяч рублей.

Выплачивать ее ИП будет несколько месяцев — по 25 тысяч за раз.

По данным Rusprofile, Мария Вовк возглавляет компанию ООО «СК Курс», которая занимается деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта. В качестве ИП у нее указана вспомогательная деятельность, связанная с перевозками. Не исключено, что она отвечала за развлекательную часть водных прогулок, в том числе — музыку.

Ранее за нарушение авторских прав засудили ресторан в Ростове.

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