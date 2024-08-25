Телеканал СТС обиделся на бизнесвумен из Таганрога из-за Вупсеня и Пупсеня

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
«Сеть телевизионных станций» подала иск в Арбитражный суд Ростовской области в отношении индивидуального предпринимателя Гришковой Юлии Сергеевны за нарушение исключительных авторских прав на персонажей «Вупсень» и «Пупсень». Это главные хулиганы из мультфильма «Лунтик».
Сумма компенсации составила 10 тысяч рублей. Кроме того, игрушку, которая похожа на героев из мультфильма про Лунтика суд постановил уничтожить.
Ранее стало известно, что ресторан в Ростове был оштрафован за исполнение песен Киркорова и других исполнителей. За каждую песню придется заплатить по 20 тысяч рублей.