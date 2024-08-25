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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Телеканал СТС отсудил 10 тысяч с бизнесвумен из Таганрога за Вупсеня и Пупсеня

Телеканал СТС обиделся на бизнесвумен из Таганрога из-за Вупсеня и Пупсеня

25 августа 2024, 08:13
Фото: Изображение Шедеврум
Телеканал СТС отсудил 10 тысяч с бизнесвумен из Таганрога за Вупсеня и Пупсеня

Телеканал СТС отсудил 10 тысяч с бизнесвумен из Таганрога за Вупсеня и Пупсеня

Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с предпринимателя из Таганрога компенсацию за нарушение авторских прав на героев мультфильма про Лунтика. Соответствующая документация размещена в картотеке суда.

«Сеть телевизионных станций» подала иск в Арбитражный суд Ростовской области в отношении индивидуального предпринимателя Гришковой Юлии Сергеевны за нарушение исключительных авторских прав на персонажей «Вупсень» и «Пупсень». Это главные хулиганы из мультфильма «Лунтик».

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Сумма компенсации составила 10 тысяч рублей. Кроме того, игрушку, которая похожа на героев из мультфильма про Лунтика суд постановил уничтожить.

Ранее стало известно, что ресторан в Ростове был оштрафован за исполнение песен Киркорова и других исполнителей. За каждую песню придется заплатить по 20 тысяч рублей.

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