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Published Сегодня, 17:20

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Бизнесвумен оштрафовали на 200 тысяч рублей за иностранную музыку в Ростове

Суд оштрафовал предпринимателя в Ростове за иностранные песни в кафе

26 мая 2024, 17:20
Фото: Изображение Midjourney
Бизнесвумен оштрафовали на 200 тысяч рублей за иностранную музыку в Ростове
В Ростове ресторатора суд оштрафовал на 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав, говорится в документах арбитражного суда.

Суд признал индивидуальную предпринимательницу, основной вид деятельности которой является деятельность ресторанов и доставка продуктов питания, виновной в нарушении авторских прав.

Причиной спора стали такие музыкальные иностранные произведения, как How Long, Everybody (Backstreet's Back), I'm a Mess и Call Out My Name. Также в список попала и российская композиция «Влюбляешься зря».

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В удовлетворении ходатайства об уменьшении суммы компенсации бизнесвумен было отказано. Стоит отметить, что свою деятельность в качестве предпринимателя она завершила в прошлом году, проработав чуть больше года.

Ранее стало известно, что в Ростовской области стали массово штрафовать предпринимателей за нарушение авторских прав. В среднем ответчикам нужно уплатить штраф в размере несколько десятков тысяч рублей.

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