Суд оштрафовал предпринимателя в Ростове за иностранные песни в кафе

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Суд признал индивидуальную предпринимательницу, основной вид деятельности которой является деятельность ресторанов и доставка продуктов питания, виновной в нарушении авторских прав.
Причиной спора стали такие музыкальные иностранные произведения, как How Long, Everybody (Backstreet's Back), I'm a Mess и Call Out My Name. Также в список попала и российская композиция «Влюбляешься зря».
В удовлетворении ходатайства об уменьшении суммы компенсации бизнесвумен было отказано. Стоит отметить, что свою деятельность в качестве предпринимателя она завершила в прошлом году, проработав чуть больше года.
Ранее стало известно, что в Ростовской области стали массово штрафовать предпринимателей за нарушение авторских прав. В среднем ответчикам нужно уплатить штраф в размере несколько десятков тысяч рублей.