rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Штрафы в Ростове

Выбрать дату
2024
Суд оштрафовал предпринимателя в Ростове за иностранные песни в кафе
В Ростове ресторатора суд оштрафовал на 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав, говорится в документах арбитражного суда.
26 мая 2024, 17:20
Водителям Ростовской области грозят аресты на 15 суток за неоплаченные штрафы
9 апреля 2024, 16:54
2023
В Ростовской области выписали первые штрафы за сожженную траву
В Ростовской области жителей начали штрафовать за выжигание травы, об этом сообщили в правительстве региона.
27 июня 2023, 15:38
В Ростовской области хотят начать штрафовать за самовыгул собак
В Госдуме предложили штрафовать жителей России, в том числе Ростовской области, за самовыгул животных, пишут СМИ.
10 мая 2023, 13:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика