Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Депутаты подготовили соответствующие поправки в закон, согласно которым владельцев животных могут начать штрафовать за самовыгул. «Известия» пишут о появившемся предложении обязать заводчиков получать специальную лицензию на работу.
Что касается суммы штрафа, то это может составлять размер МРОТ, который различается в регионах. Его величина не может быть ниже 16,2 тысячи рублей в 2023 году.
Ранее ростовчане пожаловались на крайне агрессивных собак. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.