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В Ростовской области хотят начать штрафовать за самовыгул собак

10 мая 2023, 13:25
Фото: 1MI
В Ростовской области хотят начать штрафовать за самовыгул собак
В Госдуме предложили штрафовать жителей России, в том числе Ростовской области, за самовыгул животных, пишут СМИ.

Депутаты подготовили соответствующие поправки в закон, согласно которым владельцев животных могут начать штрафовать за самовыгул. «Известия» пишут о появившемся предложении обязать заводчиков получать специальную лицензию на работу.

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Что касается суммы штрафа, то это может составлять размер МРОТ, который различается в регионах. Его величина не может быть ниже 16,2 тысячи рублей в 2023 году. 

Ранее ростовчане пожаловались на крайне агрессивных собак. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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