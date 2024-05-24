Донскому губернатору Голубеву указали на нарушение прав 3 тыс многодетных семей

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По информации ведомства, с 2014 года Минимущество региона выдавало участки, у которых не было инженерно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, в области не принимали вовремя меры для проведения работ, чтобы провести воду и газ.
Всего были нарушены права 3,2 тысячи многодетных семей. От губернатора потребовали устранить нарушения и обеспечить соблюдение прав местных жителей.
«Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры», — говорится в публикации.
До этого дольщики ЖК «Город у реки» в Ростове обратились в Следком с жалобой на застройщика.
Ранее вдвое увеличили выплаты многодетным матерям в Ростовской области.