rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Донскому губернатору Голубеву указали на нарушение прав 3 тыс многодетных семей

Донскому губернатору Голубеву указали на нарушение прав 3 тыс многодетных семей

24 мая 2024, 13:46
Фото: donland.ru
Донскому губернатору Голубеву указали на нарушение прав 3 тыс многодетных семей
В Ростовской области выявили нарушения при обеспечении многодетных семей участками, сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, с 2014 года Минимущество региона выдавало участки, у которых не было инженерно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, в области не принимали вовремя меры для проведения работ, чтобы провести воду и газ.

Всего были нарушены права 3,2 тысячи многодетных семей. От губернатора потребовали устранить нарушения и обеспечить соблюдение прав местных жителей.

В Ростовской области за нарушения самокатчиков будут штрафовать на 800 рублей
Узнать подробнее

«Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры», — говорится в публикации.

До этого дольщики ЖК «Город у реки» в Ростове обратились в Следком с жалобой на застройщика.

Ранее вдвое увеличили выплаты многодетным матерям в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростовской области за нарушения самокатчиков будут штрафовать на 800 рублейПолиция не нашла нарушений в драке и давке на концерте «Агаты Кристи» в РостовеНа Дону разработают регламент взаимодействия по устранению нарушений в электросетях
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нарушение прав#Многодетные семьи
Подпишитесь
«Цветы из Сибири»: кто и как поставляет губернаторские букеты в Ростовскую область
Сегодня, 07:36
Мать пропавшей ростовчанки Цомартовой заявила, что доверяет только одному человеку
Сегодня, 07:17
Стало известно, когда придет резкое похолодание в Ростовской области
Сегодня, 07:00
Рабочие в Ростовской области «покрасили» землю в зеленый цвет
Сегодня, 06:24
Теплую погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам на выходных
Сегодня, 05:46
В «Академию смеха» или на «Бабий бунт»: куда сходить в Ростове 25 и 26 мая
Сегодня, 09:04
"