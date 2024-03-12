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Published Сегодня, 08:52

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Updated Сегодня, 08:54

Полиция не нашла нарушений в драке и давке на концерте «Агаты Кристи» в Ростове

Полиция не нашла нарушений в драке и давке на концерте «Агаты Кристи» в Ростове

12 марта 2024, 08:52
Фото: Александра Пилевская https://vk. соm/tyschаphоtо/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Полиция не нашла нарушений в драке и давке на концерте «Агаты Кристи» в Ростове
Противоправных действий на недавнем концерте Глеба Самойлова в Ростове не выявлено, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД города.

Мероприятие состоялось в Ростове 18 февраля. Изначально его хотели провести на «Кроп-Арене», однако из-за холодов перенесли в клуб «Мед». Там места всем купившим билет не хватило, из-за чего на входе произошла давка. Также сообщалось о драке между фанатами Самойлова.

Драка произошла в Ростове на концерте Самойлова к юбилею «Агаты Кристи»
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В полиции рассказали, что приезжали в «Мед» после звонка в дежурную часть. Однако участников драки не нашли. В больницы города никто из них также не обращался.

«В результате проведенной проверки противоправных действий, а также нарушений действующего законодательства не выявлено», — заключили в МВД.

Ранее жители Ростова приняли драку в магазине на Университетском за грабеж.

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