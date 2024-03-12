Полиция не нашла нарушений в драке и давке на концерте «Агаты Кристи» в Ростове

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Мероприятие состоялось в Ростове 18 февраля. Изначально его хотели провести на «Кроп-Арене», однако из-за холодов перенесли в клуб «Мед». Там места всем купившим билет не хватило, из-за чего на входе произошла давка. Также сообщалось о драке между фанатами Самойлова.
В полиции рассказали, что приезжали в «Мед» после звонка в дежурную часть. Однако участников драки не нашли. В больницы города никто из них также не обращался.
«В результате проведенной проверки противоправных действий, а также нарушений действующего законодательства не выявлено», — заключили в МВД.
Ранее жители Ростова приняли драку в магазине на Университетском за грабеж.